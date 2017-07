7 bares en terrazas ideales para ver el eclipse del siglo en Estados Unidos

(CNN) - El próximo 21 de agosto ocurrirá el llamado Eclipse del Siglo, un eclipse total de sol que en Estados Unidos se verá de costa a costa. Por pocos minutos, la luna se interpondrá en el camino del sol y convertirá al día en noche.

En CNN haremos un completo cubrimiento del fenómeno, pero mientras eso ocurre, te contamos acá cuáles son los 7 mejores bares en terrazas para verlo en Estados Unidos, con lo cual si no puedes escaparte a algún lugar en el campo, al menos puedas observarlo con un buen trago en la mano y reserves de una vez tu entrada.

LEE: Casi 100 años después, EE.UU. se prepara para un nuevo eclipse total de sol

1. The Rooftop Bar (Hotel Vendue, Charleston, Carolina del Sur)

1 de 10 | Por pocos minutos, la luna se interpondrá en el camino del sol y convertirá al día en noche el próximo 21 de agosto. Te contamos cuáles son las mejores terrazas para ver el eclipse total de sol si estás en Estados Unidos. 2 de 10 | Si todavía no has reservado una entrada para la fiesta exclusiva del eclipse de 'The Rooftop Bar' en el Hotel Vendue, en Charleston (Carolina del Sur), no te preocupes. El acceso al resto de la terraza es libre y se llenará por orden de llegada. 3 de 10 | ¿Qué mejor lugar para disfrutar este gran evento en la ciudad de Nashville que un museo dedicado a uno de los cantantes más legendarios del país? Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del 21 de agosto, el bar de la terraza del Museo de George Jones abrirá de manera exclusiva para todo el que pague una entrada de 200 dólares. 4 de 10 | Además de disfrutar de música en vivo y tragos especiales, los asistentes recibirán gafas para ver el eclipse, camisetas diseñadas para el evento y tendrán libre acceso al museo (la entrada normal vale 17 dólares). 5 de 10 | La famosa terraza del Barry's Bar & Grill en el centro de la ciudad de Lincoln (Nebraska) tendrá una “divertida atmósfera de fiesta” el día del eclipse, según su coordinadora de eventos Allison Wetig. Eso incluye camisetas para las 100 primeras personas que lleguen, DJ y tragos especiales, entre otras cosas. Las puertas abren a las 9 de la mañana y el costo de la entrada comenzará en 5 dólares y aumentará a medida que se llene el lugar. 6 de 10 | El bar UP on the Roof, en la terraza del Hotel Embassy Suites (Greenville, Carolina del Sur) organizó una fiesta por el eclipse total de sol con músicos locales, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Las entradas cuestan 40 dólares e incluyen golosinas, tragos especiales y gafas para ver el fenómeno. 7 de 10 | El grupo local Kelly Jo & Buffaloe, uno de los preferidos de la ciudad, tocará en la fiesta de este bar el día del eclipse. 8 de 10 | ¿Quieres que tu experiencia con el eclipse total de sol sea realmente hermosa? Entonces obsérvalo con el telón de fondo del Parque Nacional de Grand Teton, en el bar de pizza y pasta de la terraza del Hotel Dornan en Jackson Hole (Wyoming). El hotel organizó un brunch especial para el día del eclipse, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por 100 dólares por persona. 9 de 10 | La cervecería artesanal Sky High Brewing & Pub en la ciudad de Corvallis (Oregon) abrirá muy temprano el día del eclipse, a las 8:30 de la mañana. Por 25 dólares, tendrás acceso a desayuno con bufé, un Bloody Mary o una cerveza y gafas especiales para ver el eclipse. 10 de 10 | En toda Kansas (Missouri) se verá el eclipse parcial, pero si quieres verlo completo te recomendamos ir al norte de la ciudad, donde además encontrarás un buen bar en una terraza llamado Chicken N Pickle. Las entradas para la fiesta de ese día valen 10 dólares. Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic aquí para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)



Charleston, y por ende este bar en la terraza del Hotel Vendue, está ubicada directamente en la franja de Estados Unidos, de Oregon a Carolina del Sur, que experimentará el eclipse total de sol.

The Rooftop Bar es un lugar encantador con vistas increíbles al océano y buena brisa. En la tarde, normalmente se llena de carcajadas y pasteles, pero en las mañanas suele ser muy tranquilo. Aunque habrá una excepción el lunes 21 de agosto, cuando deberás pagar 25 dólares para entrar, desde las 11:30 de la mañana. La fiesta oficial comienza a la 1 de la tarde.

El área VIP estará reservada para los huéspedes del hotel –y ya está prácticamente toda vendida–, pero el acceso al resto de la terraza es libre y se llenará por orden de llegada.

2. Sky High Brewing & Pub (Corvallis, Oregon)

Esta cervecería artesanal de tres pisos tiene una terraza con excelentes vistas al centro de Corvallis y las colinas que rodean la ciudad. El día del eclipse abrirá muy temprano, a las 8:30 de la mañana.

Por 25 dólares tendrás acceso a desayuno con bufé, un Bloody Mary o una cerveza y gafas especiales para ver el eclipse. Te recomendamos llamar ya mismo para reservar.

LEE: Eclipse total de sol, ¿qué es y por qué resulta impresionante?

3. UP on the Roof (Greenville, Carolina del Sur)

El bar UP on the Roof está en la terraza del Hotel Embassy Suites, en el centro de Greenville. Su fiesta por el eclipse total de sol tendrá músicos locales y se llevará a cabo de 11 de la mañana a 3 de la tarde.

Las entradas cuestan 40 dólares e incluyen golosinas, tragos especiales y gafas para ver el fenómeno, entre otras cosas.

4. Chicken N Pickle (Kansas, Missouri)

En toda Kansas se verá el eclipse parcial, pero si quieres verlo completo te recomendamos ir al norte de la ciudad, donde además encontrarás un buen bar en una terraza llamado Chicken N Pickle.

El lugar organizó una fiesta para ese día, de 12 a 4 de la tarde, con DJ, tragos especiales, gafas y regalos, entre otras cosas. Las entradas comenzaron a venderse el 21 de julio y solo cuestan 10 dólares.

5. Dornan’s Resort (Jackson Hole, Wyoming)

¿Quieres que tu experiencia con el eclipse total de sol sea realmente hermosa? Entonces obsérvalo con el telón de fondo del Parque Nacional de Grand Teton. El bar de pizza y pasta de la terraza del Hotel Dornan ofrece vistas magníficas de las montañas y del cielo y organizó un brunch especial para el día del eclipse, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, por 100 dólares por persona.

6. The George Jones Rooftop Bar (Nashville, Tennessee)

¿Qué mejor lugar para disfrutar este gran evento en la ciudad de Nashville que un museo dedicado a uno de los cantantes más legendarios del país?

Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del 21 de agosto, el bar de la terraza del Museo de George Jones abrirá de manera exclusiva para todo el que pague una entrada de 200 dólares. Además de disfrutar de música en vivo y tragos especiales, los asistentes recibirán gafas, camisetas diseñadas para el evento y tendrán libre acceso al museo (la entrada normal vale 17 dólares).

7. Barry's Bar & Grill (Lincoln, Nebraska)

Esta famosa terraza en el centro de la ciudad de Lincoln tendrá una “divertida atmósfera de fiesta” el día del eclipse, según su coordinadora de eventos Allison Wetig. Eso incluye camisetas especiales para las 100 primeras personas que lleguen, DJ y tragos especiales. Las puertas abren a las 9 de la mañana y el costo de la entrada comenzará en 5 dólares y aumentará a medida que se llene el sitio.

Susan Shain es periodista freelance y escribe sobre viajes, comida y finanzas personales. Ha escrito para Travel + Leisure, The Independent, The Washington Post y otros medios. Su trabajo puede verse en esta página web.