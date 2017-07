Yerno de Trump: No hubo otras reuniones con los rusos

En una declaración de 11 páginas publicada este lunes, antes de su testimonio a puertas cerradas con el personal de la Comisión de inteligencia del Senado, Kushner ofreció su primera reseña pública de lo que dice son sus cuatro reuniones con ciudadanos rusos durante la campaña en 2016 y la transición.

Kushner insiste en que no discutió nada impropio durante esas reuniones, que incluyen dos encuentros con el embajador ruso en Washington, una reunión con el jefe de un banco estatal ruso y la reunión de junio de 2016 con una abogada rusa concertada por su cuñado, Donald Trump Jr.

"No me coludí, ni supe de nadie más en la campaña que se coludiera, con un gobierno extranjero", dice Kushner en la declaración. "No tuve contactos inapropiados, no he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales en el sector privado".

Kushner también disputa un reporte de Reuters afirmando que tuvo dos llamadas telefónicas entre abril y noviembre de 2016 con el embajador de Rusia, Sergey Kislyak, afirmando que no recuerda esas llamadas y una "revisión completa de mi línea fija y los registros de teléfonos celulares de la época no revela esas llamadas".

La reunión de junio de 2016 establecida por Trump Jr., que se dio a conocer públicamente este mes, se ha convertido en objeto de escrutinio en las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones. Correos electrónicos revelaron que Trump Jr. creía que obtendría información perjudicial sobre Hillary Clinton procedente del gobierno ruso. El presidente Donald Trump ha criticado repetidamente las investigaciones como una "cacería de brujas", pero dichos correos ofrecen la evidencia más concreta hasta ahora de que los miembros de su campaña estaban abiertos a colaborar con el gobierno ruso.