Hospital que trata al bebé Charlie Gard acusa a médico de EE.UU. de ofrecer falsas esperanzas

Londres (CNN) - El Hospital Great Ormond Street de Londres, que trata al bebé que padece una enfermedad terminal Charlie Gard, acusó a un médico de Estados Unidos que se ofreció a tratarlo de darles falsas esperanzas a los padres del niño.

En una declaración, el hospital también mostró su sorpresa y disgusto porque el médico mostró un interés económico en el tratamiento que estaba ofreciendo.

Este martes, Chris Gard y Connie Yates renunciaron en su batalla de llevar al pequeño Charlie a Estados Unidos para que fuera tratado por el doctor Michio Hirano, profesor de neurología del Centro Médico de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Hirano dijo que un tratamiento conocido como terapia de bypass con nucleósidos tenía una pequeña probabilidad de mejorar significativamente la rara enfermedad genética que padece Charlie, llamada síndrome de depleción del ADN mitocondrial.

El abogado en el Reino Unido de Hirano no respondió inmediatamente a nuestras solicitudes para comentar al respecto.

El hospital también acusó a Hirano de no haber leído la historia clínica de Charlie o los registros judiciales antes de ofrecerse para someterlo a tratamiento.

“El 13 de julio él declaró que no solo no visitó el hospital para examinar a Charlie sino que, además, no leyó la historia clínica de Charlie ni revisó las imágenes cerebrales del bebé ni leyó las segundas opiniones sobre su salud... ni siquiera leyó la decisión del juez, del pasado 11 de abril”, dijo el hospital.