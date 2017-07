Trump dice que está "muy decepcionado" Jeff Sessions

(CNN) - El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el martes que estaba "decepcionado" con su secretario de Justicia, Jeff Sessions, pero se negó a decir si lo despedirá.

"Estoy decepcionado con el secretario de Justicia", dijo Trump durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro libanés, horas después de lanzar sus más recientes ataques a Sessions.

"Si se iba a recusar, debería haberme dicho antes de asumir el cargo y yo simplemente habría escogido a alguien más", dijo.

Cuando la prensa le preguntó de nuevo si acaso quiere que Sessions renuncie, Trump simplemente agregó una vez más que está "muy decepcionado" de él.

"Pero vamos a ver qué pasa, el tiempo dirá, el tiempo lo dirá", dijo el presidente.

Trump dijo que también espera que las Sessions ataque las "filtraciones" de varias agencias de inteligencia.

"Quiero que el secretario de Justicia sea mucho más duro con las filtraciones de las agencias de inteligencia", dijo Trump. "Son agencias de inteligencia, no podemos dejar que eso ocurra".

Al principio del día, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, defendió las críticas públicas de Trump a Sessions, diciendo que Trump "quiere que sus secretarios en el gabinete lo apoyen".

Trump tuiteó el lunes y el martes llamando a su secretario de Justicia "asediado" y "MUY débil", aumentando la especulación de que pronto podría intentar sacar a Sessions de su cargo en el Departamento de Justicia.

Scaramucci, al hablar con los reporteros en la Casa Blanca, elogió los esfuerzos de Sessions en la campaña por Trump durante la temporada electoral y señaló que "estuvo allí desde el principio para él", pero admitió: "Obviamente hay un problema en la relación".

"En breve obtendremos una resolución", dijo Scaramucci.

La molestia de Trump se debe a la decisión del secretario de Justicia de inhibirse de la investigación de Rusia en marzo, pero esa frustración se extendió a los ojos del público cuando Trump reprendió a Sessions en una entrevista con The New York Times la semana pasada, diciendo que no habría designado a Sessions de haber sabido que se recusaría.

Los senadores del partido Republicano contraatacaron las críticas de Trump el martes con una avalancha de apoyo a Sessions, dando varias declaraciones respaldando la decisión de inhibición de Sessions y elogiando su trabajo como secretario de Justicia.