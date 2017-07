Yerno de Trump contradice las declaraciones del equipo del presidente de que no hubo contactos con Rusia

Washington (CNN) - Durante casi un año, el presidente Donald Trump y varios de sus principales asesores han negado repetidamente que hubo algún contacto entre los miembros de la campaña Trump e individuos vinculados al gobierno ruso. Pero la veracidad de esa historia parece estar desmoronándose por las revelaciones contradictorias del hijo del mandatario, su yerno y el actual secretario de Justicia.

Trump, el vicepresidente Mike Pence, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway, la portavoz Sarah Huckabee Sanders, el exsecretario de prensa Sean Spicer, la portavoz Hope Tricks y el expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, han negado previamente que hubiera contactos o lazos entre la campaña y funcionarios del gobierno ruso o rusos que trataron de intervenir en las elecciones.

Trump ha calificado continuamente todo el asunto sobre Rusia como "noticias falsas" y una "cacería de brujas" y ha asegurado que nadie más en su campaña, aparte del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, se ha reunido con individuos rusos. Jared Kushner, Donald Trump Jr. y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, han confirmado (todo registrado) que tuvieron reuniones con rusos durante la campaña, a pesar de todas estas negaciones.

LEE: Jared Kushner propuso un canal de comunicación secreto con los rusos, reporta el Washington Post

El presidente y sus principales colaboradores dejaron de negar que los miembros de la campaña Trump tuvieron contacto con los rusos luego de que Jeff Sessions confirmara en marzo que se reunió con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, en julio y septiembre del 2016. Jared Kushner, yerno de Trump y asesor en la Casa Blanca, también ha contradicho las negativas anteriores del presidente y sus principales asesores en un comunicado este lunes a los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara antes de su reunión a puerta cerrada con legisladores.

Kushner confirmó que tuvo "tal vez" cuatro encuentros con rusos durante la campaña del 2016 y la transición en la declaración de once páginas, pero insistió en que no discutió nada impropio durante esas reuniones, que incluyen dos encuentros con el embajador ruso, una reunión con el jefe de un banco estatal ruso y la reunión en junio del 2016 con una abogada rusa y otros que fue concertada por el cuñado de Kushner, Donald Trump Jr.

LEE: Exclusiva: La conexión de Kushner con la Casa Blanca, usada para atraer inversionistas chinos

"No estuve en connivencia, ni conocí a nadie más en la campaña que lo haya estado con ningún gobierno extranjero", dijo Kushner en el comunicado. "No tuve contactos inapropiados, no he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales en el sector privado, he tratado de ser totalmente transparente con respecto a la presentación de mi formulario SF-86, por encima y más allá de lo que se requiere. Con suerte, esto pone estos asuntos en reposo", añadió.