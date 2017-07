¿Tendrá Juan Carlos Osorio las horas contadas en México? Un jugador del 'Tri' lo respaldó

(CNN Español) - Una de las polémicas más ardientes en este momento en México la genera si el colombiano Juan Carlos Osorio debe permanecer o no en el banquillo de la selección mexicana.

Si ya algunos querían verlo fuera del 'Tri' antes de la Copa Confederaciones, con la clasificación a Rusia 2018 casi asegurada, su deseo se ha visto amplificado tras la eliminación de los mexicanos de la final de la Copa Oro 2017 de la Concacaf a manos de Jamaica.

Ante la avalancha de críticas y las ofensas al entrenador a la llegada del equipo a México, Javier 'Chicharito' Hernández, uno de los más representativos jugadores de la selección mexicana, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que le manifestó su respaldo.

LEE: Los curiosos mensajes de las camisetas de Juan Carlos Osorio

Decenas de aficionados recibieron con abucheos e insultos a Juan Carlos Osorio en el Aeropuerto de la CDMX, quieren su salida. pic.twitter.com/Fli7qr2NBf — Gabriel Ayala (@Gabo_Ayala) July 25, 2017

"Estoy sin palabras al ver el video de la llegada del Profe Osorio a México. Me dio vergüenza, me dio coraje (rabia) y, más aún, me dio mucha tristeza. Posiblemente me arrepienta de lo que vaya a decir, pero ni a muchos otros técnicos, que se han comportado peor y han tenido resultados similares, se les ha recibido así", aseguró el nuevo jugador del West Ham United inglés.

LEE: La FIFA suspende por seis partidos a Juan Carlos Osorio

"¡Ánimo, Profe! Ánimo que hasta al máximo goleador de la selección nacional en todos los tiempos lo han querido fuera de la selección", añade el 'Chicharito'.

'Chicharito' es el máximo goleador de la selección mexicana con 47 tantos.

En la carta, el atacante también menciona los casos de Rafael Márquez, ganador de la Liga de Campeones en los años 2006 y 2009 con el Barcelona, y capitán de la selección en los mundiales de 2002, 2006 y 2010, y el de Hugo Sánchez, delantero histórico del Real Madrid y técnico del Tri despedido tras no clasificar a Beijing 2008.

Osorio fue presentado como seleccionador mexicano el 14 de octubre del 2015.