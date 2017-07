Una alegría para Venezuela: Jhonattan Vegas vuelve a ganar el torneo de golf RBC Canadian Open

(CNN Español) – Mientras su país vivía una convulsionada jornada de votación para la Asamblea Nacional Constituyente este domingo, el golfista venezolano Jhonattan Vegas volvió a coronarse campeón del RBC Canadian Open. Con esta victoria en Oakville (Canadá), el deportista de 32 años defendió el título que ganó en 2016 y logró subir siete posiciones, pasando del puesto 17 al 10 en la clasificación internacional de la Copa de Presidentes.

Vegas derrotó al estadounidense Charley Hoffman en un desempate que le permitió alcanzar su tercer triunfo en la carrera por el PGA Tour. Con un birdie en el primer hoyo del playoff, el hoyo 18 par 5, el venezolano entró en la selecta lista de los golfistas que han logrado defender su título con éxito en este torneo: Douglas Edgar (1919-1920), Leo Diegel (1924-1925, 1928-1929), Sam Snead (1940-1941), Jim Ferrier (1950-1951) y Jim Furyk (2006-2007). El deportista cerró la jornada con un 65 bajo 7 para derrotar a Hoffman en un 267 bajo 21.

"Ha sido un día especial. Sabía que hoy tenía que lograr una buena ronda para la oportunidad de ganar otra vez. Salí con una mentalidad agresiva, simplemente sintiéndome muy bien con mi juego. Cuando empecé a hacer unos cuantos birdies, sobre todo el putt para el birdie en el 7, empecé a sentir los mismos escalofríos que sentí el año pasado cuando gané", sostuvo Vegas, según reportó la página oficial del PGA Tour.

Y para el deportista la agitación política de su país tampoco es ajena. Sobre la votación para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela explicó que su tierra siempre está presente en su pensamiento: "Tengo familia que vive allí. Es el país donde nací. Y, quiero decir, me duele. Como dije ayer, me duele mucho ver el país en la situación en la que está, ver a un gobierno que trata a la gente de esa manera cuando no lo merecen, sólo para permanecer en el poder, y todo el sufrimiento que incluso mi familia y amigos que están teniendo en este momento, simplemente no es justo".

Por ti mi Venezuela querida. Quiero verte sonreír de nuevo con un gobierno que te represente. Necesitamos una mejor Venezuela. 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/LwvoAefHAv — Jhonattan Vegas (@JhonattanVegas) July 31, 2017

“No es momento para estar feliz con todas las muertes que hay en el país. No puedo estar contento por todo lo que pasa en el país. Tenemos que dar todo por nuestro país, se merece mejor. Esto es por ustedes, esto es por Venezuela”, dijo.