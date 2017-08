Miley Cyrus se 'pone' junto a Barack Obama en una foto

(CNN Español) - Es conocida ya de vieja data la admiración que profesa la cantante Miley Cyrus por el expresidente Barack Obama, pero esta vez parece haberse pasado un poco.

En su cuenta de Instagram (mileycyrus) publicó una foto en la que aparece de una forma algo extraña junto al exmandatario tomándolo del brazo, con la leyenda "I never post pap photos but uh ...... @barackobama" ("Nunca pongo fotos de paparazzis pero oh ..... @barackobama").

I never post pap photos but uh ...... @barackobama A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jul 30, 2017 at 4:15pm PDT

La imagen, por supuesto es falsa, pero demuestra otro gran talento de Cyrus: el manejo del Photoshop. La delata una línea blanca que sobresale del brazo.

Los comentarios no se hicieron esperar. El usuario _jxoxexl dice "esto es falso", mientras que abbraham1988 le pone tinte político a la cuestión al escribir: "Vuelve, por favor Obama, y dale una patada a ese imbécil de Trump".

¡¡¡Buen intento, Miley!!!