Serena Williams: "La brecha salarial de género golpea más fuerte a las mujeres de color"

(CNN) - La estrella estadounidense del tenis Serena Williams ha criticado la brecha salarial entre hombres y mujeres, emitiendo un apasionado llamamiento para que las mujeres negras "no tengan miedo" y exijan igualdad.

En un ensayo personal, publicado por la revista Fortune, la 23 veces campeona de torneos de Grand Slam escribe que por cada dólar ganado por un hombre, las mujeres negras ganan sólo 63 centavos.

"Los ciclos de pobreza, discriminación y sexismo son mucho, mucho más difíciles de romper que el récord de títulos de Grand Slam", aseguró Williams, denunciando estadísticas que muestran que "las mujeres de color tienen que trabajar en promedio ocho meses más para ganar lo mismo que sus colegas varones en un año".

"Por cada mujer negra que supera los obstáculos hacia una posición de poder, hay muchas otras que aún están luchando".

Aunque Williams fue nombrada recientemente por Forbes como la atleta femenina mejor pagada del mundo, con ganancias anuales superiores a los 25 millones de dólares, la estadounidense ocupa la casilla 51 en la lista general y muy atrás de sus contemporáneos del tour de la ATP Roger Federer, Novak Djokovic, Kei Nishikori, Rafael Nadal y Andy Murray.

Ella se ha visto forzada a defender cuánto reciben las mujeres jugadoras en los torneos de Grand Slam, a pesar de que Wimbledon sólo instituyó el pago equitativo para los ganadores de individuales en 2007.

"En cada etapa de mi vida, he tenido que aprender a defenderme y hablar", afirmó Williams, quien actualmente se está dando una licencia para dar a luz a su primer hijo.

"He sido tratada injustamente, he sido irrespetada por mis colegas masculinos y, en los momentos más dolorosos, he sido objeto de comentarios racistas dentro y fuera de las canchas de tenis".

Este mes, el exnúmero uno del mundo, el rumano Ilie Nastase, fue suspendido por la Federación Internacional de Tenis hasta el año 2021 por "insensibilidad racial" ante comentarios hechos en abril sobre el hijo de Williams.

El siete veces campeón de torneos de Grand Slam John McEnroe ha sido ampliamente criticado por los comentarios según los cuales Williams sería "la número 700" en el ranking mundial de hombres. Luego el estadounidense trató de hacer aclaraciones, pero no se retractó de lo dicho.

En todos los casos, Williams se ha negado a guardar silencio, diciéndole a McEnroe que respete su "privacidad" y se basó en un poema de Maya Angelou para condenar lo dicho por Nastase.