Lo que debes saber de Smartmatic, la empresa que contó los votos de la Constituyente en Venezuela

(CNN Español) - La empresa que este miércoles afirmó que la votación de la Constituyente en Venezuela fue "manipulada" dice que es la mejor del mundo en tecnología electoral y que ha certificado 3.700 millones de votos en miles de elecciones, pero también ha sido blanco de polémicas y acusaciones.



La empresa ha proporcionado servicios a Venezuela desde 2004, cuando el presidente Hugo Chávez salió vencedor en un referendo revocatorio citado por la oposición. Es decir que ha estado presente en las últimas 14 elecciones del país.

"Hoy, con el más profundo pesar tenemos que informar que el anuncio de la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulado", afirmó el director ejecutivo de la firma, Antonio Mugica, en un comunicado.

Según la empresa, respaldan todos los resultados de las elecciones venezolanas desde ese entonces hasta ahora "independientemente del partido político que haya ganado" pero gracias a su sistema pueden afirmar "sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación", afirma el comunicado.

"Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", añade.

El domingo, según el Consejo Nacional Electoral, casi 8,1 millones de personas votaron, lo que representa el 41,5% de participación del padrón electoral.

La oposición dijo que solo hubo 2,4 millones de votos, lo que representaría un 12,4% del padrón electoral. CNN en Español desconoce la metodología del conteo de votos de la oposición y no ha podido establecer la razón de la gran diferencia entre una cifra y otra.

Según reportó la agencia Reuters, solo 3,7 millones de personas habían votado a las 5:30 p.m. de este domingo, según fuentes electorales internas de Venezuela.

Smartmatic fue fundada en el año 2000 y dice en su página que tiene 7 récords mundiales.

"Incluyen la elección automatizada de mayor dimensión, la primera en emitir comprobantes impresos e implementar la activación biométrica de la sesión de votación y el registro biométrico más rápido del mundo", afirma.

Además, dice que ha proporcionado servicios para elecciones como las primarias del Partido Republicano en Utah de 2016, las elecciones generales en Filipinas en 2016 y el registro biométrico de la Cédula de Identidad Ciudadana en México en 2009.

En 2006, el FBI abrió una investigación sobre los dueños de Smartmatic buscando determinar si el gobierno de Venezuela tenía algún tipo de control sobre la firma, según reportó en ese entonces The New York Times. CNN no pudo confirmar esta información independientemente.

Los responsables de la empresa han emitido declaraciones aparentemente contradictorias sobre este punto. En 2009, antes de que se hiciera el registro para la cédula en México, Robert Cook, uno de los vicepresidentes de la compañía, dijo en entrevista con Caracol Radio que el FBI sí investigó, pero que se trataba de algo de rutina.

Cuatro años después, en entrevista con Fernando del Rincón antes de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2013, Antonio Mugica dijo que la investigación del FBI era "absolutamente" falso.

"No es cierto, nosotros no tenemos ninguna información de que el FBI o ninguna otra institución haya investigado a Smartmatic por nada y mucho menos por vinculación con el gobierno. Ciertamente se ha publicado que el gobierno y la gente del gobierno (de Venezuela) tiene participación, así como el gobierno filipino, donde también hemos hecho elecciones, que la CIA, el Mossad ... evidentemente eso queda todo dentro de las teorías de conspiración", afirmó Mugica en ese entonces.

Sobre los señalamientos de que Diosdado Cabello y el presidente Hugo Chávez habrían sido accionistas de la empresa, Mugica también lo negó.

"Trabajamos con los bancos más importantes del mundo, con el gobierno de EE.UU., de Filipinas, de México, de Brasil, de Bélgica, trabajamos con las Nacionales Unidas. Si eso fuera cierto ... nada de esto sería verdad, no podríamos alcanzar la cobertura geográfica y de clientes que hemos tenido. Es absurdo, absolutamente absurdo", afirmó.

En 2013, con un 50,66% de los votos, el oficialista Nicolás Maduro ganó las cerradas elecciones presidenciales de Venezuela, según lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral. No obstante, el candidato opositor Henrique Capriles pidió un recuento total de los votos.

"Smartmatic ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004 al 2015, independientemente del partido político que haya ganado", dice el comunicado.

Ahora en la votación de la Constituyente, Smartmatic afirma que hicieron falta testigos de diferentes partidos políticos y sugirió una auditoría para "conocer la cantidad exacta de participación".

La oposición, que calificó la votación de la Constituyente como un proceso fraudulento porque no se le consultó al pueblo, decidió no participar en la elección.