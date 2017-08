La reveladora entrevista de la fiscal Luisa Ortega con Fernando del Rincón

Mira la entrevista completa a las 10pmET

(CNN Español) - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Diaz, habló por primera sobre los hechos que la llevaron a convertirse en una voz crítica en contra del gobierno venezolano, tras años de militancia en las filas del chavismo.

La funcionaria aseguró que la crisis política, social e institucional que vive el país eran razones suficientes, pero a ello también se une el secuestro de su hija y su nieto y también asedios continuos contra ella y contra la institución que preside.

¿Hubo algún evento en su vida que la haya impactado? Sí, dijo.

"En el momento que me encontraba en Brasil reunida con 19 fiscales generales tratando el tema de Odebrecht que es un tema de corrupción que ha afectado a toda la región, atendiendo una convocatoria que hizo el fiscal general de Brasil, fue secuestrada mi hija y mi nieto", aseguró. "Tuve que abandonar la reunión y trasladarme inmediatamente hasta aquí. Permanecieron por tres días secuestrados. Bueno, ella dos días y el tres días porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente. Bueno, además la persecución permanente, el asedio a la sede principal donde estoy yo, del Ministerio Público, de mi casa, de la casa de mis familiares ha sido permanente en los últimos meses".

A la pregunta de Fernando del Rincón sobre el drástico giro que habría dado como fiscal general de Venezuela en meses recientes y sobre decisiones que tomó en el pasado que generaron fuertes críticas en Venezuela, la funcionaria respondió que no siente que sea una persona diferente por oponerse al gobierno del presidente Nicolás Maduro o por coincidir en ciertos aspectos con la oposición venezolana.

Dice que su convicción es la misma y que los que cambiaron, fueron otros.

"Yo no he cambiado, yo siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Creo que la postura mía, revisa mi postura desde que fui designada fiscal general, yo siempre he mantenido la misma postura. Yo creo que los que cambiaron fueron otros, entonces creo que no tengo que hacer ninguna revisión de mi postura ahora o antes. Mi postura ha sido siempre la misma, desde hace 5, 10 años, dos años, sigo actuando de la misma manera. Yo creo que quienes tienen que revisarse son otros".

Además, Luisa Ortega anunció en CNN que abrió una investigación por la presunta manipulación de resultados de la votación para la Constituyente.

Un cambio que sorprendió a muchos

Ortega es la misma fiscal que estuvo al frente del caso contra el líder opositor Leopoldo López, que negó que hubiera presos políticos en Venezuela y que rechazó la acusación de presunta violación de fuerzas del Estado contra el joven Juan Manuel Carrasco en 2014. Desde hace unos meses sorprende a todos con sus acciones legales contra la Constituyente de Maduro.

La fiscal general de Venezuela pasó de ser considerada una ficha del chavismo a ser llamada traidora por el oficialismo y una figura clave en la lucha contra la Constituyente. Estas son algunas de sus declaraciones más críticas: