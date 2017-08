Una niña sonríe en medio del caos de las protestas en Venezuela

"¡Cuidado arriba! ¡Cuidado al frente!" gritaron algunas personas y en un par de segundos él ya tenía las gotas de sangre recorriéndole toda la cara. Autopista Francisco Fajardo. Caracas, 10 de mayo. #Protestas #bbc #elnacionalweb #documentaryphotography #photojournalism #Venezuela #Caracas

