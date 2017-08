La Casa Blanca reconoce que Peña Nieto no llamó a Trump

La Casa Blanca reconoció que la llamada no se produjo, sino que ambos mandatarios lo hablaron en la cumbre del G20 en Hamburgo

(CNN Español) - La Casa Blanca rectificó al presidente Donald Trump y reconoció que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no lo llamó para felicitarlo por su política migratoria.

Trump dijo que Peña Nieto lo había llamado por teléfono para felicitarlo por su política migratoria.

"El problema de la frontera es enorme y hemos podido contenerlo casi al 80%", dijo Trump. "Hasta el presidente de México me llamó y me dijo que hay menos gente cruzando por su frontera sur debido a que saben que no podrán pasar por nuestra frontera, algo que es el mejor cumplido, y quiero felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho", agregó el mandatario estadounidense ante periodistas el lunes.

"Fueron conversaciones directas, no llamadas telefónicas", dijo Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca este miércoles, ante la pregunta de una periodista.

Cuestionada de nuevo sobre si el mandatario entonces mintió, Sanders dijo: "yo no diría que fue una mentira, esa es una acusación muy seria".

"Las conversaciones sí tuvieron lugar, simplemente no fue por vía telefónica, ellos lo hablaron en persona", puntualizó la vocera, haciendo referencia al encuentro entre ambos presidentes en la cumbre del G20 de Hamburgo, y confirmando así la versión de las autoridades mexicanas.

En un comunicado inmediatamente después de las declaraciones de Trump, la Cancillería de México dijo que los dos mandatarios sí hablaron de política migratoria, pero el 7 de julio en la ciudad alemana.