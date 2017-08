¿Realmente '13 Reasons Why' aumentó las búsquedas en internet sobre el suicidio?

Si bien el nuevo análisis sugiere una asociación entre la serie y las búsquedas sobre suicidio, la investigación no puede concluir definitivamente que el programa causó dichas consultas

Después del estreno de la serie "13 Reasons Why" en marzo pasado, las búsquedas en internet por términos relacionados con el suicidio aumentaron

(CNN) – Cuando se trata de la famosa serie de Netflix 13 Reasons Why, muchos espectadores se encuentran en alguno de los lados de un polémico debate.

En un extremo, los fanáticos del programa lo aplauden por despertar conciencia sobre la tragedia del suicido en jóvenes y por arrojar luz sobre cómo detectar signos alarmantes de depresión o pensamientos suicidas.

Pero del otro lado están los expertos en salud mental que consideran preocupante la serie y señalan que sus personajes y la representación gráfica del suicidio podrían representa un riesgo para los jóvenes que ya están luchando con problemas de salud mental.

Ahora una nueva investigación pretende avanzar en el debate, esta vez usando información de búsquedas en Google.

Resulta que después del estreno del programa en marzo pasado, las búsquedas en internet por términos relacionados con la prevención y la conciencia del suicidio aumentaron. Pero también lo hicieron las palabras relacionadas con la ideación, que además tuvieron un incremento significativo relativamente, según el estudio publicado en la revista JAMA Internal Medicine este lunes.

Después de que la serie estuviera al aire, la frase de búsqueda “cómo cometer suicidio” creció un 26% por encima de lo que normalmente se habría esperado para ese momento. “Prevención del suicidio” aumentó un 23% y “líneas de atención para el suicido” incrementó un 21%, de acuerdo a las cifras de la investigación.

“El tiempo para el debate retórico se acabó”, sostuvo John Ayers, profesor de investigación en la Universidad Estatal de San Diego y autor principal del estudio.

“Aunque 13 Reasons Why ciertamente llevó a que la conversación comenzara –despertó la conciencia y vemos una creciente variedad de búsquedas en internet relacionadas con el suicidio–, nuestros peores miedos fueron confirmados”, aseveró. “Eso es que miles de persona, miles más, están buscando en internet sobre las diferentes maneras de matarse”, apuntó.

Basada en la obra homónima para adultos jóvenes de 2007, escrita por el autor best-seller Jay Asher, 13 Reason Why sigue la historia ficticia de una adolescente llamada Hannah Baker, interpretada por la actriz Katherine Langford. Hannah deja 13 misteriosas grabaciones en cassette antes de suicidarse. Cada audio está dirigido a una persona que, según Hannah, desempeñó cierto papel en su decisión devastadora de acabar con su propia vida.

El programa, coproducido por la actriz y estrella de pop Selena Gómez, fue renovado para una segunda temporada. El rodaje, de acuerdo a los reportes, empezó en algunas partes de la Bahía de California.

Sin embargo, debido a los hallazgos del nuevo estudio, Ayers pidió que la segunda temporada fuera aplazada, así como que se incluyera una actualización sobre la primera temporada que ya salió al aire.

En un comunicado enviado a CNN, Netflix sostuvo: “Siempre creímos que esta serie ampliaría la discusión alrededor de este difícil tema. Este es un estudio interesante y prácticamente experimental que lo confirma. Esperamos que haya más investigaciones y estamos tomando todo lo que hemos aprendido mientras nos preparamos para la segunda temporada”.

Un aumento en las búsquedas sobre suicidio

Para el artículo, los investigadores recopilaron información sobre las tendencias de búsqueda en Google relacionadas con el suicidio en Estados Unidos. Definieron evaluar un periodo que iba desde el 31 de marzo, cuando '13 Reasons Why' se estrenó, hasta el 18 de abril, antes del suicidio del exjugador de la NFL Aaron Hernández, que habría distorsionado los datos de búsqueda.

También se eliminaron para el análisis términos de búsqueda relacionadas con la famosa película de superhéroes Suicide Squad. En últimas, el estudio comprendió una base de datos de 20 términos de búsqueda relacionadas con el suicidio.

Los investigadores encontraron que las búsquedas de 17 de esos 20 términos fueron mayores de lo que se esperaba en 12 de los 19 evaluados, después del estreno de la serie.

Por ejemplo, para el 15 de abril las búsquedas relacionadas con el suicidio fueron un 15% más altas. Y esa cifra alcanzó un 44% adicional el 18 de abril, de acuerdo a los hallazgos del ejercicio. De hecho, también se encontró que las consultas que se indagaban por la ideación suicida tuvieron los mayores aumentos.

El aumento durante los 19 días completos representó un total de alrededor de 900.000 a 1,5 millones de búsquedas más de lo que se esperaba, indicó Ayers.

Netflix clasificó la serie como para audiencias maduras y los episodios 1, 9, 12 y 13 de la primera temporada –que contienen un material más gráfico– presentaron advertencias específicas en el comienzo de cada capítulo. También se lanzó a media noche, en el día del estreno de la serie, el portal 13ReasonsWhy.info que contenía hipervínculos a varias líneas de ayuda telefónica para el suicidio y que fue construido por la compañía. Los productores ejecutivos del programa además consultaron a varios profesionales de salud mental y doctores, que les ayudaron a guiar el enfoque y abordaje de la historia en los temas de suicidio, ataques sexuales y matoneo, según el comunicado de Netflix.

Sin embargo, los investigadores del estudio consideraron que el programa pudo hacer más para reducir las asociaciones con la ideación suicida, si hubiera seguido de cerca las directrices de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el suicidio. Por ejemplo, las pautas recomiendan evitar descripciones detalladas o representaciones de un método suicida, entre otras sugerencias.

"Los psiquiatras han expresado serias preocupaciones porque el programa ignora los lineamientos validados de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el suicidio. El equipo de la serie continúa prefiriendo seguir sus instintos", condenó Ayers. Y volvió a insistir en que “los creadores deben cambiar rápidamente su accionar, incluyendo eliminar el programa y aplazar una segunda temporada".

Durante un artículo publicado en la revista Vanity Fair en abril pasado, uno de los escritores de 13 Reasons Why defendió la decisión de no intimidarse ante suicidio de la protagonista y de incluir una espantosa escena de su muerte en la primera temporada.

"Desde el principio, estuve de acuerdo en que debíamos describir el suicidio con el mayor detalle y exactitud posible. Incluso lo discutí, hablando sobre la historia de mi propio intento de suicidio con los otros escritores", escribió Nic Sheff, uno de guionistas de la serie. También detalló la experiencia de cuando una mujer le contó su dolorosa experiencia de suicidio y cómo eso lo llevó a él mismo a reconsiderar el hecho de acabar con su vida. “Si esa mujer no me hubiera contado su historia, yo no estaría aquí”, sentenció.

El riesgo del “contagio” del suicidio

Si bien el nuevo análisis sugiere una asociación entre 13 Reasons Why y las búsquedas relacionadas con el suicidio en Google, la investigación no puede concluir definitivamente que el programa causó dichas consultas. Además, la información tampoco establece su alguna de las búsquedas llevó de hecho a un intento de suicidio.

Se necesitan más investigaciones para determinar el verdadero riesgo-beneficio cuando se trata de la asociación entre 13 Reasons Why y un interés mayor por el suicidio entre los espectadores, explicó Madelyn Gould, profesora de epidemiología en psiquiatría en la Universidad de Columbia, quien no participó en el nuevo estudio.

"Estos análisis, de Ayers y su equipo, parecen indicar que la conciencia de suicidio incrementó y creo que eso es un alivio, pero, lamentablemente, ¿a qué precio se elevó esa conciencia?”, sostuvo Gould.

Para John Ackerman, coordinador en prevención del suicidio en el Hospital Infantil Nationwide de Columbus, Ohio, si bien el nuevo estudio tiene algunas limitaciones, los autores tomaron un paso creativo al relacionar la influencia de la serie analizando las búsquedas en internet sobre el suicidio. “Creo que la mayoría de las personas que trabajan en el programa sentían que estaban aumentando la conciencia sobre el suicidio en jóvenes y que si lo retrataban gráficamente de alguna manera desalentarían a los jóvenes a involucrarse en comportamientos suicidas. Pero así no es como funciona el contagio suicida”, explicó.

El contagio se refiere a los caso en que la exposición al suicidio dentro de una familia, grupo de amigos, unidad militar o incluso a través de los medios de comunicación puede estar asociada con un aumento en los comportamientos suicidas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Según Gould, ese contagio puede demostrarse con una teoría llamada el Efecto Werther (por el famoso libro de Goethe), en la que historias negativas sobre un comportamiento suicida están ligadas a un aumento en muertes por suicidio.

Las penas del joven Werther, novela publicada en 1774 por Johann Wolfgang von Goethe, termina en suicidio y fue relacionada con una ola de jóvenes europeos que decidieron acabar con su vida a finales del siglo XVIII.

"Si un joven tiene antecedentes de problemas de salud mental o de consumo de sustancias, obviamente eso agrega una capa de vulnerabilidad" al consumir los medios de comunicación sobre el suicidio, indicó Gould.

Por otro lado está el contagio positivo, recientemente llamado el Efecto Papageno, que se refiere a cómo las historias positivas sobre superación de pensamientos suicidas pueden relacionarse con una disminución de las muertes. De tal manera que los cuentos de ficción o informes de noticias sobre alguien que encuentra manera de enfrentar esos pensamientos pueden tener una relación inversa con comportamientos suicidas. El nombre del Efecto Papageno proviene del personaje Papageno en la ópera de Mozart La Flauta Mágica, en la que el personaje supera una crisis suicida.

A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, cerca de 4.600 adolescentes entre los 10 y 24 años mueren cada año, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Tal vez esto tendrá algún impacto en los productores de 13 Reasons Why mientras desarrollan su segunda temporada", señaló Gould sobre el nuevo estudio. "Ninguno de nosotros sabe de qué se trata la segunda temporada, espero que reconozcan que no es sólo un comportamiento suicida el que puede ser modelado y que hay otros comportamientos dañinos que también pueden ser modelados”, concluyó.