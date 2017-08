Maduro llama "cobarde" a Peña Nieto y el canciller mexicano le responde

(CNN Español) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó fuertemente a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, luego de que se diera a conocer la conversación que este último mantuvo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en enero pasado. El canciller de México, Luis Videgaray, le respondió a través de Twitter

Maduro llamó "cobarde" a Peña Nieto, sobre quién dijo sentir "vergüenza" y acusó de comportarse como "un empleado maltratado" de Trump.

“Da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado, por su jefe Donald Trump. Así lo veo yo. ¡Ah! Con Venezuela si te metes, ¿no? Peña Nieto, con Venezuela si te metes pero a Donald Trump no eres capaz ni de alzarle ni un pétalo de una rosa", dijo Maduro este jueves.

"Le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública: si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted. Le dijo Donald Trump. Eso da vergüenza, indignación. Si yo fuera presidente de México me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria y tumbara todos los muros que me separan con EEUU y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía", agregó el mandatario venezolano.

La respuesta de México llegó por parte del secretario de Relaciones Exteriores, quien se dirigió a Maduro en un tuit: "Cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo".

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 4, 2017

El diario The Washingon Post publicó este jueves la conversación telefónica de 13 minutos que sostuvieron Trump y Peña Nieto el 27 de enero pasado. En un momento de la conversación, cuando hablaban sobre el muro fronterizo, Trump le dijo a Peña: "Usted y yo estamos en un punto donde ambos estamos diciendo que no pagaremos por el muro. No podemos seguir diciendo eso porque si ustedes siguen diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces ya no quiero reunirme con su equipo porque no puedo vivir con eso".

Las relaciones entre los gobiernos de México y de Venezuela no pasan por un buen momento. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo que no reconocería la Asamblea Nacional Constituyente para la que se votó el pasado domingo. Además México impulsó una resolución sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) pero no logró el consenso de todos los miembros.