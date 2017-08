Popular artista de YouTube usa inteligencia artificial crear un nuevo álbum

(CNN) - Una popular artista de YouTube tiene un inusual colaborador en su nuevo álbum: la inteligencia artificial.

La artista pop Taryn Southern, quien apareció en American Idol en 2004, creó las letras y las melodías de "I AM AI", pero dejó la mayor parte del trabajo a programas de software.

La primera canción del álbum, "Break Free", que fue lanzada este lunes, fue desarrollada con la ayuda de la startup Amper Music. Amper es uno de los varios servicios de música de inteligencia artificial con los que Southern ha estado trabajando en el álbum, que será lanzado a finales de este año.

Southern tiene habilidades básicas en el piano, por lo que utilizó el programa para aportar la parte instrumental de la canción. La inteligencia artificial desarrolló las armonías, acordes y secuencias.

"De una manera divertida, tengo un nuevo compañero de escritura de canciones que no se cansa y tiene este conocimiento sin fin para hacer música", le aseguró Southern a CNN Tech. "Pero siento como si tuviera mi propia visión. Repito y elijo lo que me gusta y no me gusta. Hay mucho más control".

Southern trabajó con un productor en su voz, pero el resto de la canción se basó en el software de Amper. Ella le dio algunas pautas al programa, como la velocidad de la canción, la clave de firma y los instrumentos preferidos. A continuación, el programa produjo una pista para su consideración.

A pesar de que algunos ajustes fueron aún necesarios después de que la inteligencia artificial diera su parte, ella arregló lo que se le dio en cuanto a versos y un coro.

"En el pasado, me metía en trampas al escribir canciones en un estilo dado o acordes que sé que me gustan", aseguró Southern. "Cuando trabajo con música de inteligencia artificial, todo lo que me entrega es una sorpresa".