¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprarte el último iPhone si estás en América Latina?

(CNN Español) – ¿Te antojaste del último iPhone que Apple acaba de lanzar? Probablemente ya sabrás que cuesta 999 dólares... pero, tal vez, no has hecho las cuentas de cuánto vale en tu tiempo de trabajo. Sí, hora por hora, día por día, incluyendo el lugar en donde estás, pues no es lo mismo querer comprarlo en Argentina que en Venezuela.

Si te quieres hacer una idea de todos los esfuerzos que necesitarías invertir en tu empleo–de lleno y sin descanso– para conseguir el celular del que todos hablan, te recomendamos mirar esta lista que preparamos, tomando como base los salarios mínimos mensuales de cada país. A partir de ahí calculamos cuánto cuesta una hora de trabajo, dividiendo la cifra original en 22 jornadas –el número de días hábiles que en promedio tiene cada mes– y volviéndola a dividir en 8 –el número de horas laborales diarias–.

Esto es lo que te costaría en tiempo el iPhone X en Latinoamérica. Los países están ordenados de menor a mayor cantidad de horas y días.

Panamá

Salario mínimo mensual: 600 dólares (600 balboas)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

3,4 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

293 horas: lo que equivale a 36,6 días de trabajo… sin descanso.

Argentina

Salario mínimo mensual: 519,20 dólares (8.860 pesos)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

2,95 dólares.

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

338 horas: lo que equivale a 42,33 días de trabajo… sin descanso.

Chile

Salario mínimo mensual: 431 dólares (270.000 pesos)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

2,44 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

407 horas: lo que equivale a 50,99 días de trabajo… sin descanso

Uruguay

Salario mínimo mensual: 425,08 dólares (12.265 pesos)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

2,41 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

413 horas: lo que equivale a 51,7 días de trabajo… sin descanso.

Guatemala

Salario mínimo mensual: 386,8 dólares (2.893,21 quetzales)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

2,19 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

454 horas: lo que equivale a 56,82 días de trabajo… sin descanso.

Ecuador

Salario mínimo mensual: 375 dólares

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

2,13 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

468 horas: lo que equivale a 58,6 días de trabajo… sin descanso.

Honduras

Salario mínimo mensual: 361,35 dólares en promedio (8.448 lempiras)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

2,05 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

486 horas: lo que equivale a 60,82 días de trabajo… sin descanso.

Paraguay

Salario mínimo mensual: 348,01 dólares (1.964.500 guaraníes)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,97 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

505 horas: lo que equivale a 63,15 días de trabajo… sin descanso.

Brasil

Salario mínimo mensual: 298,85 dólares (937 reales)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,69 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

588 horas: lo que equivale a 73,54 días de trabajo… sin descanso

Costa Rica

Salario mínimo mensual: 507,5 dólares, tomando el caso de los trabajadores no calificados (293.132 colones)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,66 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

599 horas: lo que equivale a 74,97 días de trabajo… sin descanso.

Bolivia

Salario mínimo mensual: 289,41 dólares (2.000 bolivianos)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,64 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

607 horas: lo que equivale a 75,9 días de trabajo… sin descanso

Perú

Salario mínimo mensual: 262,45 dólares (850 soles)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,49 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

669 horas: lo que equivale a 83,74 días de trabajo… sin descanso.

Colombia

Salario mínimo mensual: 253,39 dólares (737.717 pesos)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,43 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

693 horas: lo que equivale a 86,73 días de trabajo… sin descanso.

El Salvador

Salario mínimo mensual: 200 dólares, tomando la menor remuneración en la escalafón.

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,13 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

879 horas: lo que equivale 109,89 días de trabajo… sin descanso.

República Dominicana

Salario mínimo mensual: 197,61 dólares (9.411,60 pesos)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

1,22 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

889 horas: lo que equivale a 111,2 días de trabajo… sin descanso.

Nicaragua

Salario mínimo mensual: 155,09 dólares, tomando el caso de los servidores públicos (4.706 córdobas)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

0,88 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

1.133 horas: lo que equivale a 141,711 días de trabajo… sin descanso.

México

Salario mínimo mensual: 135 dólares (2.401 pesos al mes)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

0,76 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

1.302 horas: lo que equivale a 162,8 días de trabajo… sin descanso.

Cuba

Salario medio mensual: 27,92 dólares (740 pesos cubanos en 2016)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

0,15 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

6.297 horas: lo que equivale a 787,17 días de trabajo… sin descanso.

Venezuela

En este caso, presentamos dos escenarios, por la diferencia en la tasa de cambio de bolívares a dólares. DolarToday, una página que es utilizada para monitorear la tasa no oficial, ofrece varias cifras, entre las que tomamos el cambio como tal y la que se denomina "implícito". El valor "implícito", explica DolarToday, se calcula tomando "la liquidez monetaria (M2) y se divide entre las reservas internacionales", información que a su vez es obtenida del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, el gobierno venezolano ha considerado ilegal este portal en el pasado.

Salario mínimo mensual en el mercado negro: 6,09 dólares (136.544,18 bolívares)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

0,034 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

28.870 horas: lo que equivale a 3.608 días de trabajo… sin descanso.

Salario mínimo mensual en la tasa Dicom: 39,68 dólares (136.544,18 bolívares)

¿En cuánto queda la hora de trabajo?

0,22 dólares

¿Cuántas horas necesitas trabajar para comprar un iPhone?

4.431 horas: lo que equivale a 553,88 días de trabajo… sin descanso.