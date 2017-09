Mark Zuckerberg hará una inusual aparición en corte para testificar

(CNNMoney) - Mark Zuckerberg podría hacer una inusual aparición en el banquillo de los testigos.

El director ejecutivo de Facebook se prepara para testificar en una corte de Delaware este martes para responder a una demanda de accionistas de la red social destinada a mantener el control de hierro de Zuckerberg en la empresa.

El caso pone en evidencia una creciente tendencia en Silicon Valley de entregar el poder sin control a los fundadores de las compañías. Lo que está en juego es si Facebook sigue siendo controlado firmemente por Zuckerberg incluso si vende acciones para financiar su filantropía.

A finales de 2015, Zuckerberg y su esposa Priscila Chan, prometieron donar el 99% de sus acciones de Facebook a la Chan Zuckerberg Initiative. El esfuerzo filantrópico está enfocado en curar enfermedades y mejorar la educación. Pero el arreglo amenaza con debilitar el control de Zuckerberg.

El pasado mes de abril, el comité ejecutivo de Facebook aprobó una solución que incluía una nueva clase de acciones sin derecho a voto, llamado tipo C. La medida es efectivamente una división de acciones y cada accionista recibió dos nuevas acciones Clase C por cada acción clase A o B que tengan.

Zuckerberg podría entonces ser capaz de vender más de esas acciones tipo C mientras mantiene suficientes de esas acciones A y B para mantener el control de la compañía que él fundó.

“Seré capaz de mantener el control como fundador de Facebook para que podamos seguir construyendo en el largo plazo y Priscila y yo seamos capaces de dar nuestro dinero para financiar un trabajo importante muy pronto”, escribió Zuckerberg en una publicación el año pasado.

La propuesta fue rápidamente contraatacada con una demanda que dice que la junta directiva de Facebook había incumplido sus obligaciones fiduciarias al "favorecer los intereses de Zuckerberg" sobre los intereses de los accionistas.

Se dice que esta sería la segunda vez que Zuckerberg testifica como testigo. A principios de este año había testificado en una demanda contra la compañía Oculus, propiedad de Facebook, una demanda que Facebook perdió.

Stuart Grant, el abogado que representa a los accionistas en disputa, no se midió en palabras. Él sugirió que la limitada experiencia de Zuckerberg en la corte lo pone en desventaja en este caso.

“Eso me da una ventaja porque he hecho esto por 30 años”, le dijo Grant a CNNTech. “Si estuviéramos codificando juntos, le apostaría a Mark, pero no lo estamos haciendo”.

Según la denuncia, Zuckerberg le dijo a la junta directiva en agosto de 2015 que estaba preocupado por perder el control de Facebook al donar o vender acciones. Esto impulsó a la junta a establecer un comité especial para revisar una alternativa de estructuras de votación.

El comité, manejado por tres miembros de la junta “pareció darle a Zuckerberg exactamente lo que él quería sin ninguna opinión sobre los accionistas públicos tipo A”, según la demanda.

Algunos de los miembros prominentes de la junta, como el inversionista Marc Andreessen y el exjefe de personal de la Casa Blanca Erskine Bowles, podrían verse obligados a ir atestiguar en el juicio el próximo mes.