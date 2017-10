Muere la leyenda del rock Tom Petty a los 66 años

(CNN) - Tom Petty, líder de la banda de rock Tom Petty and the Heartbreakers, falleció este lunes en Los Ángeles a los 66 años.

Así lo confirmó Tony Dimitriades, mánager de la banda, quien dio a conocer la siguiente declaración en nombre de la familia: "En nombre de la familia Tom Petty, estamos devastados por anunciar la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo, Tom Petty. Sufrió un paro cardíaco en su casa en Malibú, en las primeras horas de esta mañana y fue llevado al Centro Médico de UCLA, pero no pudo ser revivido. Murió pacíficamente a las 8:40 pm, hora de la costa del Pacífico, rodeado de familiares, compañeros de banda y amigos".

Petty fue uno de los artistas con mayor número de ventas en Estados Unidos, vendiendo más de 57 millones de álbumes, según la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU. Su banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2002.

Entre sus éxitos están "Refugee", "American Girl", "Free Fallin" y "The Waiting".

En 1988, se unió a otras leyendas como Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne y Roy Orbison para formar el supergrupo The Traveling Wilburys, que sacó dos álbumes.

Petty nació en Gainesville, Florida, en 1950.

Tom Petty and the Heartbreakers fue creado en 1975. Petty se separó para iniciar su carrera en solitario en 1989 y regresó a los Heartbreakers en 1991. Además actuó en la película "The Postman" protagonizada y dirigida por Kevin Costner en 1989 y tuvo un papel recurrente de 2004 a 2009 como la voz de Elroy "Lucky" Kleinschmidt en la serie animada "King of the Hill".

En 2015, fue lanzado el libro "Petty: la biografía" en el que se documenta su época oscura después de volverse adicto a la heroína, en 1997, tras el colapso de su matrimonio de 20 años y de un álbum que fracasó en ventas.