El misterio del cerebro de Stephen Paddock, el hombre que mató a 58 personas en Las Vegas

(CNN) - Después del tiroteo masivo en Las Vegas, Eric Paddock, el hermano de Stephen Paddock, especuló con que “algo estaba mal en su cabeza”. ¿Pero qué fue exactamente lo que falló en su cerebro?

Es fácil decir que las horrorosas acciones de Paddock fueron simplemente malvadas, como los políticos y los medios se inclinan a hacerlo.

Pero si logramos conocer el porqué de sus acciones a un nivel biológico, podremos estar mejor preparados para evitar tragedias como esta en el futuro.

En el caso de Paddock, hay una cantidad increíblemente pequeña de información sobre quién era, así que diagnosticarlo a la distancia es imposible. Sin embargo, podemos concentrarnos en algunos hechos importantes para aclarar el espectro de posibilidades.

Primero, muchas personas sugirieron en internet que Paddock era un "psycho". Es importante decir que técnicamente esa palabra no existe. Una persona puede ser psicótica (por ejemplo, tener esquizofrenia, que es un trastorno cognitivo) o puede ser un psicópata (alguien a quien no le importan los demás). Cualquiera de las dos puede ser considerada aquí.

Casi con seguridad, Paddock no era esquizofrénico. Hasta donde sabemos, no tenía antecedentes de esa enfermedad y, además, tenía 64 años. La esquizofrenia es un desorden que se presenta en personas jóvenes, generalmente durante los últimos años de la adolescencia y los primeros años de los 20.

¿Pudo haber sido un psicópata (también conocido como sociópata?) Posiblemente. Su padre, Benjamin Hoskins Paddock, era un ladrón de bancos y se dice que era un psicópata. (No tengo real evidencia de ese diagnóstico, más allá de los reportes en las noticias). La psicopatía es hereditaria, al menos en parte, como se pudo descubrir del análisis de dos gemelos idénticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de problemas mentales son una mezcla de naturaleza y crianza. Es decir, combinan lo innato con lo adquirido.

El hecho de que Paddock se hubiera divorciado dos veces ciertamente es coherente con la psicopatía; las cadenas de relaciones rotas son comunes entre los psicópatas. Sin embargo, el resto de la información sobre él es muy poca para insistir en la psicopatía.

De hecho, las personas que conocieron a Paddock (como su hermano y sus vecinos) parecieron muy sorprendidos con lo que pasó. Su hermano dijo que Paddock le había enviado hace poco a su madre un caminador y unas cajas de galletas, algo que no es típico de un comportamiento psicópata.

Finalmente, la mayoría de los psicópatas usan a las personas para obtener lo que quieren; no está claro que la sola psicopatía explique una embestida asesina sobre una multitud de extraños.

Esto nos lleva al segundo tema. ¿Es posible que hubiera cambios en el cerebro de Paddock, como un tumor creciente? Esta pregunta siempre debe ser considerada, sobre todo porque aparentemente había muy poco en Paddock que pudiera presagiar que iba a cometer un acto tan monstruoso. La policía de Las Vegas dijo que ni siquiera sabía su nombre.

“Absolutamente, de ninguna manera puedo concebir que mi hermano quisiera disparar a una multitud de personas que no conocía”, dijo su hermano Eric. “Algo increíblemente malo pasó con mi hermano”.

Algunos lectores recordarán la masacre de la Universidad de Texas, perpetrada por el francotirador Charles Whitman y que dejó 16 muertos en Austin, en 1966. En la autopsia se determinó que Whitman tenía un tumor cerebral que presionaba una parte llamada amígdala, que está involucrada con el miedo y la agresión.

¿Es posible que Paddock tuviera una patología similar en el cerebro? Aunque la probabilidad de tener tumores es baja en general, la hipótesis no puede ser descartada hasta que se haga la autopsia.

Es importante decir que un tumor no es la única cosa que puede causar esos cambios en el comportamiento de una persona: los accidentes cerebrovasculares o el daño cerebral traumático también podrían causarlos. Y hay que mencionar una enfermedad en particular: la degeneración lobular frontotemporal. A pesar de su nombre largo, se refiere simplemente al deterioro de dos lóbulos del cerebro, el frontal y el temporal: dos regiones en las que se sustentan buena parte de las decisiones y emociones que nos hacen ser criaturas sociales.

Cuando hay deterioro en esas áreas del cerebro, la gente desarrolla demencia frontotemporal, y eso suele estar acompañado de un comportamiento violento y asocial. Al escuchar cuántos años tenía Paddock, pensé en esto inmediatamente, pues el inicio de la enfermedad suele darse entre los 50 y 55 años.

Los pacientes con demencia frontotemporal suelen tener sentimientos morales alterados, una reducción de la empatía y un comportamiento desinhnibido. Entre otras cosas, la enfermedad afecta una parte del cerebro conocida como la corteza prefrontal ventromedial, una de las áreas claves en nuestras emociones morales, entre otras cosas. En la literatura médica, el daño en esa área suele describirse como “psicopatía adquirida”.

¿Será que su novia o vecinos notaron algún cambio que pueda coincidir con estas posibilidades?

Finalmente, tampoco podemos descartar la posibilidad de que el comportamiento errático de Paddock se deba a alguna nefasta combinación de problemas: por ejemplo, no hay razón para que alguien que sea psicópata no pueda, al mismo tiempo, consumir drogas, alcohol o medicamentos, y tener demencia frontotemporal.

En este momento no podemos hacer nada distinto a especular. Todo son conjeturas. Sin embargo, cuando se sondeen las relaciones de Stephen Paddock y se examine su historia clínica, podrán tomarse algunos caminos. Y si el disparo con el que dicen que se suicidó no causó grandes daños en su cerebro, el siguiente paso lógico será una autopsia. Ahí tal vez podamos obtener respuestas más profundas.