¿Cómo se elige al ganador del Premio Nobel de la Paz?

Los nombres de los nominados no podrán ser revelados oficialmente hasta 50 años despué

(CNN) - El Comité del Nobel anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2017 es para la Campaña Internacional para abolir las Armas Nucleares (ICAN) "por su labor para atraer la atención a las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de las armas nucleares".

Pero, ¿cómo se elige al ganador?

"Una nominación para el Premio Nobel de la Paz puede ser presentada por cualquier persona que cumpla con los criterios de nominación", dice el Comité del Nobel en su página web, donde señala que los nombres de los nominados no podrán ser revelados oficialmente hasta 50 años después. Esta restricción aplica también a nominados y quienes los nominan.

Para esta edición había 318 candidatos, de los cuales 215 eran individuos y 103 organizaciones. Los 318 nominados de este año son la segunda cifra más alta en la historia después de los 376 candidatos del año pasado.

¿Quién puede nominar?

De acuerdo con los estatutos de la Fundación Nobel, una nominación es valida si es presentada por una persona que entre en alguna de las siguientes categorías:

Miembros asambleas nacionales y gobiernos de estados soberanos, incluyendo jefes de estados.

Miembros de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Miembros del Instituto de Derecho Internacional.

Directores de universidades y profesores universitarios de historia, leyes, ciencias sociales, filosofía, teología y religión; también directores de institutos de investigación sobre la paz.

Ganadores anteriores.

Miembros del Comité del Nobel.

¿Quién puede ser nominado?

Cualquier persona que sea nominada por individuos que cumplan los criterios para nominar. Uno no puede nominarse a sí mismo.

¿Quién elige al ganador?

El Comité Noruego del Nobel es responsable de la selección de los candidatos elegibles y la elección del ganador.

¿Hay alguna forma de conocer a los nominados?

La prohibición de 50 años para no revelar a los nominados aplica tanto a los mismos candidatos como a quienes los proponen. No obstante, el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, que no tiene ninguna relación con el Comité del Nobel - pero su director puede proponer candidatos - publica una lista de posibles nominados con base en información de prensa o entregada al instituto directamente.

Según esta lista, entre los nominados de este año habrían estado personajes como el papa Francisco, Donald Trump, Vladimir Putin y organizaciones como los Cascos Blancos.

La lista de este año incluía a la organización que finalmente obtuvo el reconocimiento.