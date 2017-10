Trump sobre Corea del Norte: "Solo una cosa funcionará"

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el sábado que 25 años de acuerdos con Corea del Norte han fracasado, "dejando como tontos" a los negociadores estadounidenses.

Luego añadió el críptico mensaje: "solo una cosa funcionará".

En un par de tuits enviados la tarde del sábado, Trump dijo que los pasados acuerdos con Corea del Norte habían sido violados.

"Los presidentes y sus gobiernos han estado hablando con Corea del Norte por 25 años, acuerdos hechos y grandes cantidades de dinero pagadas... no han funcionado, acuerdos violados antes de que la tinta secara, dejando como tontos a los negociadores de EE.UU.", escribió Trump. "¡Lo siento, pero solo una cosa funcionará!".

Cuestionado por reporteros el sábado sobre el críptico tuit, Trump dijo únicamente: "Muy pronto lo sabrán".

Tras una solicitud de comentario sobre el tuit de Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders confirmó que todas las opciones siguen sobre la mesa y que no tenía nada más que añadir en este momento.

Más tarde, en una entrevista difundida en televisión la noche del sábado, el presidente Trump dijo que las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte por el programa de armas nucleares de Pyongyang es un asunto del que él no debería hacerse cargo.

"Esto debió ser manejado hace 25 años", dijo Trump al exgobernador de Arkansas Mike Huckabee en su programa de la cadena TBN "Huckabee". "Esto debió ser manejado hace 10 años. Esto debió ser manejado durante el gobierno de Obama. La verdad es, Mike, que me dejaron un desorden. No solo ahí, me dejaron un desorden en Oriente Medio. Un desorden total".