5 preguntas para entender las elecciones de este domingo en Venezuela

(CNN Español) – La última vez que Venezuela se enfrentó a unas elecciones fue en medio de un convulsionado ambiente político: tras meses de sangrientas protestas se llevó a cabo la votación (sin participación de la oposición) para la Asamblea Nacional Constituyente, que terminó por instalarse el pasado 4 de agosto. Y ahora, unos nuevos comicios vuelven a dibujarse en el panorama, mientras el gobierno y la oposición intentan entre versiones contradictorias y acusaciones avanzar en un diálogo.

El país regresará a las urnas este domingo 15 de octubre, luego de que la Asamblea Constituyente adelantara las elecciones previstas para diciembre, a través de un decreto. La presidenta de este organismo, Delcy Rodríguez, señaló en su momento que el objetivo era “defender y consolidar la paz y la tranquilidad ganada”. Pero, ¿qué van a elegir los venezolanos?, ¿cuántos pueden votar?, ¿qué condiciones tiene esta jornada electoral? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre las próximas elecciones.

1. ¿Qué se elige este 15 de octubre?

Conocidas como elecciones regionales, estas votaciones designarán a los nuevos gobernadores de los 23 estados del país. La campaña, según lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), empezó el pasado 23 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de octubre a las 12:00 de la medianoche, teniendo así una duración de 20 días.

2. ¿Cuántos venezolanos están habilitados para votar?

El CNE estableció que podrán participar 18.094.065 venezolanos, que son los que están inscritos en el Registro Electoral. Sin embargo, aclaró que no se incluye a los electores del Distrito Capital, pues “esta entidad federal posee un régimen especial de gobierno, que no contempla la elección de gobernador o gobernadora”.

3. ¿Participará la oposición en esta jornada?

Sí. El pasado 9 de agosto, el dirigente de Causa Radical Andrés Velásquez anunció que la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a la oposición, inscribiría candidatos para las elecciones regionales. Incluso, señaló que no participar en las votaciones sería una forma de "convalidar y fortalecer la dictadura". En ese sentido, reveló que la MUD tuvo un proceso de consulta previo a esta decisión.

Sin embargo, no todos los líderes opositores están de acuerdo con hacer parte de los comicios. Por ejemplo, María Corina Machado, en entrevista con CNN en Español en agosto, criticó la decisión de la MUD de hacer parte de las votaciones. Según ella, lo que buscan estos comicios es “parar la protesta, desarticular la presión internacional y darle tiempo a la dictadura. Y eso los venezolanos… no lo vamos a tolerar”.

Ahora, la relación entre la MUD y el CNE no ha sido precisamente idílica. La oposición le ha criticado al órgano electoral que no haya realizado en el tarjetón las sustituciones de los candidatos que renunciaron. Este lunes en rueda de prensa, Gerardo Blyde, coordinador del Comando Nacional de Campaña de la MUD y alcalde del municipio de Baruta, aseguró que la presidenta del CNE Tibisay Lucena está “atrapada en una mentira” porque no ha informado sobre esas renuncias.

.@GerardoBlyde: "Sra. Tibisay: informe al país que la oferta electoral no tiene los candidatos que renunciaron. Hay que votar por nombre y cara del candidato" #90ct pic.twitter.com/fxgE1o74Bs — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 9, 2017

“Los candidatos renunciaron. Dígale al país, publique al país e informe al país que la oferta electoral no tiene a esos candidatos”, señaló Blyde. En este sentido, les pidió a los electores en cada estado que busquen el nombre, la cara y el apellido de sus candidatos y voten por ese. También aseguró que la unidad tiene un único candidato por estado, es decir 23 en total. También dio a conocer cuáles son.

Además, en los últimos días han sido insistentes los llamados de la oposición para votar. El pasado 6 de octubre, Tomás Guanipa, coordinador del Comando Nacional para la Defensa del Voto de la MUD, indicó: “La invitación que hacemos a todos los venezolanos es a salir masivamente y a buscar el rostro del candidato unitario de nuestro estado y seleccionarlo. De esa forma le demostramos al gobierno que con este pueblo venezolano no se juega”. La MUD también aseguró que cuenta con 90.000 testigos electores, 271.000 voluntarios y 677 abogados disponibles.

4. ¿Quién tiene las de ganar? ¿El gobierno o la oposición?

Actualmente, el oficialismo tiene el control de 20 estados. Tan sólo tres están en manos de la oposición. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2015, la mayoría de los escaños los obtuvo la MUD con 112 puestos, frente a los 55 que alcanzó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, encuestadoras como DataAnálisis pronostican que la oposición ganaría la mayoría de las gobernaciones.

Pero la MUD no pudo inscribir candidatos en siete de los 23 estados: Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo. Según el CNE, esta determinación obedece a "decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado".

5. ¿Habrá acompañamiento internacional?

El CNE suscribió un acuerdo con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica el pasado 4 de octubre, para que una misión de 20 especialistas del organismo acompañe los comicios. “La misión del organismo regional estará integrada por 20 especialistas electorales, entre los que se cuentan expresidentes, exvicepresidentes y magistrados de organismos electorales, declaró Moscoso tras la firma del documento”, señaló el CNE.

Extra: la pregunta del millón: ¿habrá elecciones presidenciales pronto?

Según el presidente Nicolás Maduro, sí. El pasado 17 de septiembre anunció que las elecciones presidenciales se realizarán en el último trimestre de 2018, como ya está establecido, y que el calendario electoral es uno de los temas que se han conversado en la mesa de diálogo con la oposición que se está adelantando en República Dominicana. Ahora, la realización de las votaciones presidenciales en 2018 está prevista en la Constitución de Venezuela.