Exclusivo CNN: los excéntricos hábitos del atacante de Las Vegas

(CNN) - Era una criatura nocturna que jugaba toda la noche y dormía todo el día.



Tomó Valium a veces por ansiedad, y tenía al médico que se lo recetó bajo comisión.

Apostó hasta un millón de dólares por noche, pero vagaba por los casinos de Las Vegas con pantalones de chándal y chancletas, y llevaba su propia bebida a la zona de las altas apuestas porque no quería darle demasiada propina a las meseras.

Éste era Stephen Paddock, descrito en sus propias palabras, cuatro años antes de que abriera el fuego en un concierto de música country, matando por lo menos a 58 personas en el peor tiroteo en la historia moderna de EE.UU..

Los detalles están contenidos en una declaración judicial de 97 páginas obtenida exclusivamente por CNN. Paddock rindió declaración el 29 de octubre de 2013 como parte de una demanda civil contra el Hotel Cosmopolitan, donde se deslizó y cayó en 2011.

Lo que de otra manera habría sido un procedimiento mundano ofrece nuevos detalles sobre la vida y los hábitos de Paddock -por primera vez- de la propia boca del asesino. El documento ha sido entregado al FBI, según fuentes.

Mantuvo al médico "bajo comisión"

El testimonio de Paddock ofrece poca información sobre lo que podría haber provocado el ataque de la semana pasada. Dijo que no tenía problemas de salud mental, ni antecedentes de adicción o antecedentes penales.

Dijo que le prescribieron Valium "por ansiedad" y que el internista de Nevada Steven P. Winkler le dio la receta. No estaba claro con qué frecuencia tomó la droga, pero estimó que tenía 10 o 15 píldoras restantes en una botella de 60 que le habían recetado un año y medio antes.

La rabia, la agresividad y la irritabilidad son algunos de los posibles efectos secundarios de tomar diazepam, más conocido como Valium, según un fabricante de la droga. No se sabe cuándo Paddock tomó por última vez la droga.

El diario Las Vegas Review-Journal informó que el Dr. Winkler le prescribió diazepam en junio, basado en la información contenida en la base de datos de monitoreo de medicamentos recetados de Nevada. CNN no pudo confirmar de forma independiente esa información.

A Paddock se le preguntó si tenía una buena relación con el médico que le recetó las píldoras.

"Él está como bajo comisión, supongo", Paddock dijo de Winkler. "Significa que pago una cuota anual ... Tengo buen acceso a él".

Winkler no respondió a un correo electrónico o llamada telefónica de CNN. Los periodistas fueron rechazados por un guardia de seguridad después intentar llegar a la comunidad cerrada donde vive.

En la declaración, Paddock dijo que tenía una licencia de armas para Texas, pero, aparte de eso, no se habló más de armas.

Siempre estaba viajando

Paddock se describió a sí mismo como una especie de viajero que dividía su tiempo entre California, Nevada, Texas y Florida, viajando en un punto "tal vez más de tres semanas de un mes".

Su casa de facto era a menudo uno de los casinos, donde permanecía en habitaciones que le daban gratis "el 95% del tiempo". Los hoteles a menudo ofrecen habitaciones y servicios gratuitos a grandes apostadores para atraerlos a sus casinos.

En el Cosmopolitan, dijo que había abierto una botella de sake en su habitación, posiblemente en la noche que se resbaló y cayó, pero dice que no bebió mucho.

Un abogado le pidió que le explicara por qué abrió la botella si no iba a beberla.

Paddock explicó que todo en su habitación era libre, gratis, "así que, sí, abria todo tipo de cosas".

"Y si no has estado así en los casinos, no lo entenderías", añadió.

Dijo que se paseaba por los casinos con unos pantalones negros de Nike y su par favorito de chancletas negras de tamaño 13, el par que llevaba la noche de su accidente en el Cosmopolitan en octubre de 2011. Él estaba en su camino hacia su habitación cuando se resbaló con un poco de líquido y se cayó. Él testificó que se lastimó su isquiotibial (en la pierna), y que eso resultó en una lesión persistente. Un árbitro falló en última instancia en favor del Cosmopolitan, según dos fuentes.