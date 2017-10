Ivana Trump: Donald Trump no sería lo que es sin mí

(CNN) - La primera esposa del presidente Donald Trump, Ivana Trump, dijo en una entrevista que salió al aire este domingo, que el presidente Donald Trump no sería quien es hoy en día si no fuera por ella.

“¿No sería lo que es hoy sin ti?”, le preguntó Jim Axelrod de CBSNews en el programa Sunday Morning.

“Seguro”, replicó Ivana.

Ivana, que se separó de Trump hace un cuarto de siglo, también dijo que estaba “muy orgullosa” de cómo sus tres hijos —Donald Jr., Eric e Ivanka— se comportaron durante la campaña presidencial de su padre, “porque estuvieron muy articulados e inteligentes”.

Ver a sus hijos durante la campaña presidencial la inspiró a escribir su nuevo libro “Criando a Trump”, dijo ella.

Cuando se le preguntó si ella o el presidente criaron a sus hijos, Ivanka Trump tomó el crédito: “Definitivamente fui yo”, dijo ella.

Criada en la Checoslovaquia comunista, Ivana Trump se casó con Donald Trump en 1977, y se asoció con él en algunos de sus proyectos de finca raíz más prominentes. Se divorciaron en 1992 después de la aventura Marla Maples —muy comentada por los tabloides— que después se volvió su segunda esposa y madre de su hija Tiffany.

Desde entonces, Ivana Trump se ha casado y divorciado dos veces, y ahora mantiene un estilo de vida de celebridad viajando por el mundo.

“Bueno… ella es… Yo no hablo sobre ella”, dijo Ivana Trump sobre Maples, negándose a llamarla por su nombre. “Es una vedette. Nunca logró hacer nada con su vida”.

Maples, que se divorció de Trump en 1999, ha hecho varios papeles en películas, televisión y teatro.

Trump dice que su relación con la tercera esposa del presidente —la primera dama Melania Trump— es una historia totalmente diferente.

“Me llevo bien con Melania, sí”, dijo Ivana.

Cuando se le preguntó por qué tenía una buena relación con Melania y no con Maples, Ivana respondió sin rodeos, que “una no es nadie. La otra es la primera dama”.

Ivana Trump también dijo que aún habla con su exesposo semanalmente y que lo estimuló en sus hábitos en Twitter.

“Le dije, ‘creo que deberías tuitear. Es una nueva manera, una nueva tecnología. Y si quieres que tus palabras se expandan de la manera correcta sin decirle a The New York Times, que va a torcer cada palabra que digas, así es que mandas tu mensaje”, dijo Trump sobre lo que le dijo a su exesposo.

También le dijo a CBS que el presidente le ofreció ser embajadora en su nativa República Checa, pero no aceptó la invitación para preservar su “vida perfecta”.

“Me ofrecieron ser la embajadora estadounidense en República Checa, y Donald me dijo, ‘Ivana, si quieres, te la doy’”, dijo la mujer de 68 años en la entrevista. “Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero hacer, ir a donde quiera ir con quien me quiera ir”.

“Y puedo permitirme mi estilo de vida”, agregó. “¿Por qué le diría adiós a Miami en invierno, adiós a Saint-Tropez en verano y adiós a la primavera y otoño en Nueva York? Tengo una vida perfecta”.