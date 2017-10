Los 30 candidatos al Balón de Oro: ¿lo ganará alguno de estos 8 latinoamericanos?

(CNN Español) - La revista France Football anunció este lunes los nombres de los 30 futbolistas candidatos a llevarse el Ballon d'Or de 2017. En la lista destacan 8 latinoamericanos: tres brasileños (Neymar, Marcelo y Coutinho), dos uruguayos (Cavani y Suárez), dos argentinos (Messi y Dybala) y un colombiano (Falcao).

Así como desde hace nueve años, las apuestas están entre Cristiano Ronaldo (campeón vigente y actual favorito) y Lionel Messi. Pero, aparte de estos nombres, el podio lo podría completar alguno de los otros latinoamericanos, en especial Neymar, quien ha brillado este año en el Barcelona y luego en el PSG y que ha hecho lo propio en la selección brasileña, primera clasificada al Mundial de Rusia 2018 y dominadora absoluta de la eliminatoria de la Conmebol.

El país que domina la lista es Francia con cuatro candidatos (Kanté, Griezmann, Benzema y Mbappé) seguido de Brasil, España (Ramos, De Gea e Isco) y Bélgica (Martens, De Bruyne y Hazard) con tres respectivamente. Once juegan en la Liga de España (Real Madrid es el club con más nominados, con 7), mientras que siete participan en la Premier inglesa, cinco en el Calcio, cuatro en la League 1 de Francia y tres en la Bundesliga alemana.

Estos son los nominados:

Neymar — PSG/Brasil Edinson Cavani — PSG/Uruguay Radamel Falcao García — AS Monaco/Colombia Luis Suárez — FC Barcelona/Uruguay Lionel Messi — FC Barcelona/Argentina Marcelo — Real Madrid/Brasil Philippe Coutinho — Liverpool/Brasil Paulo Dybala — Juventus/Argentina

-- Luka Modric — Real Madrid/Croacia N'Golo Kanté — Chelsea/Francia Sergio Ramos — Real Madrid/España Jan Oblak — Atlético Madrid/Eslovenia Dries Mertens — Nápoles/Bélgica Kevin De Bruyne — Manchester City/Bélgica Robert Lewandowski — Bayern Munich/Polonia David De Gea — Manchester United/España Harry Kane — Tottenham/Inglaterra Edin Dzeko — AS Roma/Bosnia Antoine Griezmann — Atlético Madrid/Francia Toni Kroos — Real Madrid/Alemania Gianluigi Buffon — Juventus Turin/Italia Sadio Mané — Liverpool/Senegal Pierre-Emerick Aubameyang — Borussia Dortmund/Gabón Mats Hummels — Bayern Munich/Alemania Karim Benzema — Real Madrid/Francia Cristiano Ronaldo — Real Madrid/Portugal Eden Hazard — Chelsea/Bélgica Leonardo Bonucci — Milan AC/Italia Isco — Real Madrid/España Kylian Mbappé — PSG/Francia

Entre 2010 y 2015, el premio Balón de Oro se fusionó con el galardón Jugador Mundial de la FIFA en el FIFA Balón de Oro. Desde 2016 la FIFA entrega The Best FIFA, que en su primera edición coincidió con el ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo.Este año, los finalistas de The Best son Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar. Ese premio será entregado el 23 de octubre.

Desde 2008, ningún jugador distinto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi gana este premio.

Ganadores Balón de Oro en la última década

2007 Kaká 2008 Cristiano Ronaldo 2009 Lionel Messi 2010 Lionel Messi 2011 Lionel Messi 2012 Lionel Messi 2013 Cristiano Ronaldo 2014 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi 2016 Cristiano Ronaldo

En itálica: premio FIFA Balón de Oro

Ganadores de The Best