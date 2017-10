¿Por qué tomas decisiones financieras irracionales? El ganador del Nobel de Economía te lo cuenta

Su trabajo influenció al gobierno de Barack Obama y lo llevó a una breve aparición en la película The Big Short

(CNNMoney) - Un profesor estadounidense ganó este lunes el Premio Nobel en Economía 2017 por su investigación pionera sobre la forma en que la gente toma mala decisiones.

Richard Thaler, cuyo trabajo influenció al gobierno de Barack Obama y lo llevó a una breve aparición en la película The Big Short, fue galardonado por su investigación en el campo de la economía conductual. Recibirá 9 millones de coronas suecas, cerca de 1,1 millones de dólares.

“Voy a tratar de gastarlos de la manera más irracional posible”, le dijo bromeando a la prensa después de conocer que había recibido el premio.

La economía se basa en el supuesto de que la gente toma decisiones racionales basadas en el deseo de incrementar su bienestar económico. Aunque los economistas saben desde hace tiempo que esto no es estrictamente cierto, Thaler fue pionero en estudiar porqué la gente algunas veces toma decisiones irracionales y cómo pueden ser motivados a tomar decisiones más inteligentes.

“Hizo que la economía sea más humana”, dijo Peter Gärdenfors, miembro del comité que entrega el premio.

Thaler, de 72 años y profesor de la Universidad de Chicago, le dijo a la prensa que el valor más importante de su trabajo fue entender que “para que la economía sea buena hay que tener en cuenta que la gente es humana”.

Su trabajo es bien conocido fuera de los círculos académicos. Apareció en la película The Big Short, en una escena en una mesa de blackjack con la estrella del pop Selena Gómez, para explicar el árido tema de los bonos hipotecarios. Y su libro Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, que publicó en 2008 junto con el profesor de derecho Cass Sunstein, se convirtió en un éxito popular.

En el libro, ambos argumentan que al entender cómo la gente toma decisiones, la economía conductual puede usarse para enfrentar muchos de los problemas más importantes y para influenciar la política pública. Tanto The Economist como The Financial Times lo escogieron como el mejor libro del año.

Thaler también asesoró al Equipo de Conocimiento Conductual, conformado por el gobierno del Reino Unido en 2010 para crear políticas que impulsen a los británicos a tomar mejores decisiones que permitan que el Estado ahorre dinero.

Y el gobierno Obama emitió un decreto ejecutivo en 2015 llamado “Usando los conocimientos de la ciencia conductual para servir mejor al pueblo estadounidense”, en el que alentaba a los departamentos ejecutivos y a las agencias federales a “identificar políticas, programas y operaciones en los que aplicar los conocimientos de la ciencia conductual pueda producir mejoras sustanciales en el bienestar público, los resultados y la rentabilidad de los programas”.

Su teoría explica “cómo la gente simplifica la toma de decisiones financieras al crear cuentas separadas en su mente, concentrándose en el impacto estrecho de cada decisión individual más que en su efecto general”, dijo la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Los estadounidenses, y especialmente la Universidad de Chicago, han dominado el Premio Nobel de Economía. Thaler es el ganador número 29 en estar asociado con esa institución universitaria durante los 49 años de existencia del premio.

Los más recientes ganadores de Chicago fueron Eugene Fama y Lars Peter Hansen, quienes compartieron el premio en 2013 con Robert Shiller. Y entre los ganadores más famosos del Nobel de Economía que también son de Chicago están George Stigler, Milton Friedman y Paul Samuelson.