Ricky Martin regresa a Puerto Rico con siete toneladas de ayuda para los damnificados por el huracán María

(CNN Español) - El cantante Ricky Martín cumplió su promesa y este lunes regresó a su tierra natal, Puerto Rico, para entregar otras siete toneladas de ayuda para las víctimas del devastador paso del huracán María, que dejó al menos 43 muertos, según una cifra actualizada entregada este martes por las autoridades de la isla.

En un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter, Martin expresó su amor por Puerto Rico y compartió imágenes de su segundo viaje a Puerto Rico desde que el poderoso ciclón arrasó la isla, hace ya casi tres semanas.

(Te amo Puerto Rico 🇵🇷) Ricky Martin llega con nuevo cargamento de ayuda https://t.co/4oHKwfXDA1 — Ricky Martin (@ricky_martin) October 10, 2017

El artista viajó a Puerto Rico en un avión de la compañía FedEx, en el que llevó 155.000 libras (unos 70.300 kilos) de ayuda para los habitantes de la isla.

El pasado 22 de septiembre, Martin creó una campaña de ayuda desde una habitación de hotel en Las Vegas. "Siento mucho dolor, si es por mí me monto en un avión ahora mismo y empiezo a trabajar fuertemente, pero no es lo que me aconsejan”, dijo en un video publicado ese día en su cuenta de Twitter. "Para quitarme esta angustia he decidido crear un fondo de ayuda para catástrofes. Si me das un dólar, aunque sea un dólar, prometo que va a llegar a donde tiene que llegar”.

Hasta este martes en la tarde, la campaña humanitaria creada por Martin había recaudado 2,9 millones de dólares, de una meta de 3,5 millones, gracias a 45.484 donantes.

El primer viaje con ayuda para la isla lo hizo el pasado 2 de octubre, junto con los artistas Luis Fonsi, Chayanne y Nicky Jam.

Además de su alianza con empresas privadas como FedEx, Martin también se unió con el Banco de Alimentos para entregar las ayudas.

Casi tres semanas después del paso del huracán, millones de personas en Puerto Rico siguen viviendo en la oscuridad en sus casas, pues el ciclón derribó su ya frágil red de energía eléctrica.

Más del 80% de los celulares en Puerto Rico permanecen fuera de servicio, dicen las autoridades.

Esto hace que sea imposible para los afectados por el huracán comunicarse con sus familias y amigos, tanto fuera como dentro de la isla. También complica los esfuerzos de socorro, haciendo más difícil la situación para aquellos que necesitan pedir ayuda.

Las compañías de telefonía celular están trabajando fuertemente para restaurar el servicio enviando vuelos chárter con generadores, equipos satelitales y personal. Pero no creen que la situación pueda arreglarse muy pronto.

También hay problemas para obtener dinero de los cajeros electrónicos, agua, víveres y combustible.