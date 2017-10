¿Recibieron ayuda falsos damnificados en México? Esto es lo que sabemos

El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que tras la verificación parcial de la Contraloría el 7% de los cheques de apoyo a renta fueron a parar a manos que no las necesitaban

(CNN Español) – Mientras intenta recuperarse de la tragedia que dejó el terremoto del pasado 19 de septiembre, la Ciudad de México enfrenta un nuevo acecho: los falsos damnificados que han recibido la ayuda diseñada para las víctimas. Durante el reporte informativo de este miércoles, el jefe de gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, aseguró en una conferencia en el Palacio del Ayuntamiento que tras la verificación parcial que hizo la Contraloría el 7% de los cheques de apoyo a renta entregados hasta ahora no son procedentes. Lo que quiere decir que fueron a parar a manos que no las necesitaban.

Mancera indicó que en total se han adjudicado 20.867 cheques y que la Contraloría ha podido verificar 14.499 inmuebles. Esta revisión se hace precisamente para saber quién necesita la ayuda y quién no. “Hay todo un procedimiento que se ha venido siguiendo detalladamente por la Contraloría. Primero sustento jurídico para dar estos apoyos en renta y tiene que ver con la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre, que eso es lo que nos permite tener esta operatividad. Y segundo la verificación del destino de los recursos”, explicó el gobernante en la conferencia.

En este sentido, de esos 14.499 inmuebles, el ente de control pudo comprobar que en el 88% la ayuda “es procedente”, que sí “se necesitaba”, según Mancera. Mientras que un 7%, lo que equivale a más de 3.800 cheques, no cumplen esas condiciones y por lo tanto el dinero de los cheques no será entregado. El 5% restante aún sigue en proceso de determinación. La Contraloría también detalló que quienes pudieron acreditar su condición de "damnificados" obtendrán un segundo cheque.

88% de afectados por el pasado sismo acreditaron su condición de damnificados, obtendrán segundo cheque de apoyo. @SeGobCDMX @INVICDMX pic.twitter.com/QrRKAeTac9 — Contraloría CDMX (@ContraloriaCDMX) October 11, 2017

Mancera también aprovechó para resaltar que cuatro cheques fueron devueltos por personas que “que acudieron y que dijeron: ‘bueno nosotros estábamos en un error, consideramos que éramos personas que podíamos acceder a esto, pero ya conocimos bien la explicación, los datos’ y fueron a regresar ya cuatro de estos cheques”.

Los cheques a los que hace referencia el jefe de gobierno consisten en un apoyo para renta que proviene del Instituto de Vivienda (INVI) y que está enfocado en las personas que resultaron afectadas en sus inmuebles por el sismo. La ayuda incluye el pago de 3.000 pesos mensuales (unos 160 dólares) hasta por tres meses.

¿Consecuencias penales?

Este domingo, Mancera ya había advertido que las personas que recibieron apoyos sin necesitarlos podrían enfrentar consecuencias penales. Aunque en su reporte informativo de ese día, Mancera sostuvo que no eran “todos los casos porque hay personas que desconocían, hay personas que no sabían que su familiar ya había ido a pedir una ayuda para renta”. Por eso, aclaró, que será la Contraloría la que determine las conductas y presente las denuncias. “Tendrá que decirnos dónde hay casos ostensibles, casos donde se trata a veces de una bodega, que no era de ninguna manera lo que se tenía o que ni siquiera viven ahí”, aseveró. Y finalmente anunció: “Donde tengamos acreditada una conducta que pueda llegar al rubro de haber sido una conducta dolosa, del ámbito criminal, pues ahí se va a pasar a esta cancha”.

En la misma línea, este miércoles el contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, le aseguró a los medios locales que si bien no se ha presentado una denuncia formal contra quienes cobraron el cheque sin ser afectados, la entidad sí va a comprobar que “haya existido dolo, que hayan suplantado identidades, que hayan hecho actos notoriamente irregulares y esos asuntos particularmente los vamos a hacer del conocimiento del Ministerio Público”.