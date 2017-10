6 cosas que aún no se saben de la masacre de Las Vegas

No está claro por qué Paddock dejó de disparar hacia la multitud después de 10 minutos

(CNN) - La motivación del atacante, la línea de tiempo del tiroteo y por qué dejó de disparar son algunas de las muchas preguntas que persisten tras 11 días de investigación sobre la masacre del festival de música de Las Vegas.

La falta de respuestas, especialmente sobre la línea de tiempo, resulta aún más curiosa cuando parecería que muchos momentos de la preparación de varios días del asesino y el ataque como tal quedaron registrados por cámaras de seguridad del hotel o por cámaras que el mismo atacante instaló en su habitación y en el pasillo.

El sheriff del contado de Clark Joseph Lombardo pidió paciencia y dijo que las autoridades están tratando de “dibujar el retrato más preciso” de cómo se desarrolló el tiroteo. Las agencias locales y federales siguen recolectando evidencias, profundizando en la vida del atacante y entrevistando a las personas cercanas a él.

“Hay más de 20.000 elementos móviles asociados con esta investigación y eso toma tiempo”, le dijo el sheriff a la afiliada de CNN KLAS este miércoles.

Estas son las cosas que todavía no sabemos sobre el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos.

1. ¿Qué pasó durante los 6 minutos posteriores a que le dispararon al guardia de seguridad del hotel?

En una nueva línea de tiempo de lo sucedido, la policía dice que Stephen Paddock le disparó al guardia de seguridad Jesús Campos seis minutos antes de que abriera fuego contra la multitud reunida en el Route 91 Harvest Music Festival desde su habitación del piso 32, en el Hotel Mandalay Bay Resort & Casino.

La puerta abierta de una habitación cercana a la suite de Paddock disparó la alarma e hizo que Campos respondiera.

Paddock abrió fuego a las 10:05 de la noche y disparó a los asistentes al concierto durante unos 10 minutos. La policía llegó al piso 32 a las 10:17 pero solo irrumpió en la habitación a las 11:20 de la noche, luego de que un equipo del SWAT llegó al lugar con una carga de explosivos, dijo Lombardo.

El sheriff dice que cuando a Campos recibió el disparo le notificó a seguridad y esa acción ayudó a determinar el lugar donde estaba el sospechoso. La policía solo supo que Campos estaba herido cuando lo encontró en el piso 32, según Lombardo.

Pero no está claro a quién contactó Campos primero y qué sucedió en los 6 minutos que pasaron desde que le dispararon hasta que Paddock abrió fuego. También es confuso por qué los agentes de policía tardaron 18 minutos en llegar al piso 32.

Una demanda presentada por una víctima del tiroteo, Paige Gasper, acusa a MGM Resorts International, dueña del hotel y del lugar donde se realizaba el festival, de no responder de manera oportuna luego de que Campos fue baleado. MGM dice que la línea de tiempo provista por la policía “puede ser imprecisa” y asegura que le responderá a Gasper “a través de los canales legales apropiados”.

2. ¿Es correcta la nueva línea de tiempo de lo que sucedió?

Lombardo le dijo a KLAS que la línea de tiempo no era estática. “Nadie está tratando de ocultar nada. Lo que queremos es hacer el retrato más preciso que podamos”, dijo. “Puede que la línea de tiempo cambie de nuevo”.

Según lo que se sabe, ese 1 de octubre, a las 9:40 de la noche, comenzó el acto final del festival de música. A las 9:59, Paddock le disparó al agente de seguridad a través de la puerta de la habitación. A las 10:05, abrió fuego contra la multitud. A las 10:12, dos policías de Las Vegas llegaron al piso 31 y reportaron disparos provenientes del piso de arriba. A las 10:15, Paddock hizo sus últimos disparos. A las 10:17 llegaron los dos primeros agentes al piso 32 y poco después llegaron otros ocho policías. A las 11:20 de la noche, el equipo del SWAT usó una carga explosiva para entrar en la habitación de Paddock y descubrieron al atacante en el piso y muerto, aparentemente por haberse disparado él mismo.

3. ¿Por qué Paddock dejó de disparar después de 10 minutos?

Inicialmente, la policía dijo que Campos distrajo a Paddock y que Paddock dejó de disparar por la ventana después de dispararle a Campos.

Ahora, la policía dice que Campos recibió el disparo antes de que comenzara la masacre. No está claro por qué Paddock dejó de disparar hacia la multitud después de 10 minutos.

4. ¿Cómo pudo planear tan meticulosamente un ataque de ese tipo sin que nadie se diera cuenta?

Durante muchos días, Paddock llevó armas y municiones a la suite de su hotel. En total, tenía 23 armas en su habitación y en su carro tenía más de 22 kilos de explosivos y unas 1.600 rondas de municiones, según la policía. Doce de las armas de fuego, además, tenían aceleradores de disparos, accesorios legales para que los rifles puedan ser disparados con mayor rapidez.

Las autoridades también encontraron una nota con cálculos de distancias y trayectorias hacia los asistentes al concierto, de acuerdo con una fuente policial. Lombardo dice que “no hay evidencia de que haya habido un segundo atacante”.

Las autoridades han recibido unas 200 cuentas de Paddock mientras viajaba por Las Vegas y dicen que “nunca fue visto con alguien más”.

Para aumentar las preguntas sin respuesta, la novia de Paddock, Marilou Danley, dijo a través de su abogado que “nunca se le ocurrió, de ninguna manera, que él estuviera planeando algo violento”.

5. ¿Qué planeaba hacer con los explosivos dentro de su automóvil?

Los investigadores descubrieron que Paddock tenía “equipos de protección personal con él”, y eso llevó a pensar que planeaba más de un tiroteo masivo.

“Sabemos que trató de dispararles a los tanques de combustible”, dijo Lombardo. “Estaría cómodo diciendo que según el revuelo que armó durante el tiroteo, eso le habría permitido atraer la atención de los primeros equipos de respuesta hacia otros lugares, lo que le habría dado pie para abandonar el hotel”.

6. ¿Por qué lo hizo?

Las autoridades tienen más de 1.000 pistas pero aún no hay información fiable sobre la motivación de Paddock.

Lombardo admitió que la lentitud de la investigación lo frustraba.

Ningún detalle sobre la vida de Paddock les ha dado claves para determinar por qué planeó de manera tan meticulosa esta masacre y por qué la perpetró.

Paddock, contador retirado de 64 años, aparenemente no tenía filiaciones políticas ni religiosas, según dijo uno de sus hermanos.

Paddock podía apostar hasta 1 millón de dólares por noche, pero recorría los casinos en sudaderas y chancletas. También llevaba su propio trago para no tener que darles muchas propinas a las meseras, según una declaración de Paddock del 2013, obtenida en exclusiva por CNN. No tenía antecedentes penales. Y la compra de todo un arsenal no levantó ninguna sospecha.

En la declaración del 2013, Paddock también dijo que no tenía problemas mentales ni adicciones.

El atacante tuvo apartamentos y casas en Nevada, Florida y California. Más recientemente, vivió en una comunidad de jubilados en Mesquite, Nevada, al noreste de Las Vegas. Le gustaba el bajo perfil y los vecinos lo veían muy poco.