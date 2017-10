Exclusiva CNN: Hasta Pokémon Go fue usado por los esfuerzos rusos para interferir en las elecciones de EE.UU.

(CNN) - Los esfuerzos de Rusia para entrometerse en la política estadounidense no terminaron con Facebook y Twitter. Una investigación de CNN de una cuenta relacionada con los rusos muestra que sus tentáculos se extendieron hasta YouTube, Tumblr e, incluso, Pokémon Go.

Una campaña relacionada con Rusia que se hizo pasar como parte del movimiento Black Lives Matter usó a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr y Pokémon Go, e incluso llegó a contactar a algunos periodistas, en su esfuerzo por explotar las tensiones raciales y sembrar la discordia entre los estadounidenses, según descubrió CNN.

La campaña, titulada ‘No nos disparen’, ofrece nuevos datos sobre cómo agentes rusos crearon un amplio ecosistema en línea donde se reforzaban los mensajes políticos divisivos en múltiples plataformas, amplificando una campaña que parece haber surgido de una sola fuente: la oscura Agencia de Investigación en Internet (IRA, por sus siglas en inglés), relacionada con el Kremlin.

Una fuente familiarizada con el tema le confirmó a CNN que la página de Facebook de ‘No nos disparen’ fue una de las 470 cuentas que se eliminaron luego de que la compañía determinó que estaban relacionadas con la IRA. CNN estableció también por separado los nexos entre la página de Facebook y las otras cuentas de ‘No nos disparen’.

La campaña usó estas plataformas para resaltar incidentes de presunta brutalidad policial, con el posible doble propósito de impulsar las protestas de los negros en EE.UU. y de hacer que otros estadounidenses vieran al activismo negro como una amenaza creciente.

Las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter pertenecientes a la campaña están suspendidas. En el momento de publicación de este artículo, el canal en YouTube y la página web seguían activas. En cuanto a Tumblr, ahora en esa plataforma se ven publicaciones sobre Palestina.

Ninguna de esas compañías quiso hacer comentarios sobre la campaña ‘No nos disparen’. Representantes de Facebook, Twitter y Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, accedieron a testificar ante los Comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes el próximo 1 de noviembre, según fuentes de las tres empresas.

La página de YouTube de ‘No nos disparen’, que solamente se titula ‘No disparen’, contiene más de 200 videos de informes de noticias, grabaciones de vigilancia policial y material aficionado que muestra incidentes de supuesta brutalidad policial. Esos videos, publicados entre mayo y diciembre del 2016, fueron vistos más de 368.000 veces.

Todos esos videos están vinculados con la página web de 'No nos disparen' en EE.UU., registrada en marzo de 2016 a nombre de un “Clerk York” en Illinois. Sin embargo, los registros públicos no tienen ninguna evidencia de que alguien llamado “Clerk York” viva en Illinois. La dirección y el teléfono que aparecen en el sitio de registro de la página pertenecen a un centro comercial en North Riverside, Illinois.

A su vez, la página de 'No nos disparen' en Estados Unidos se vincula con una cuenta de Tumblr. En julio del 2016, esa cuenta de Tumblr anunció un concurso alentando a los lectores a jugar Pokémon Go, el juego de realidad aumentada en el que los usuarios salen al mundo real y usan sus teléfonos para encontrar y entrenar a personajes de Pokémon.

Específicamente, el concurso de ‘No nos disparen’ dirigía a los lectores a encontrar y entrenar a Pokémon cerca de lugares donde habían ocurrido presuntos incidentes de brutalidad policial. Los usuarios recibían instrucciones para nombrar a sus personajes de Pokémon como las víctimas. Un publicación que promovía el concurso, por ejemplo, mostraba a un Pokémon llamado “Eric Garner”, como el hombre negro que murió estrangulado a manos de un policía de Nueva York.

Los ganadores del concurso recibirían tarjetas de regalo de Amazon, según el anuncio.

No está claro cuáles eran los objetivos de las personas que estaban detrás del concurso, aunque puede ser que buscaran recordarle a la gente que vive cerca de esos lugares que cosas así habían ocurrido, con lo cual se llenarían de rabia.

CNN no encontró ninguna evidencia de que algún usuario de Pokémon Go hubiera logrado entrar en el concurso ni de que se hayan entregado las tarjetas de regalo de Amazon que fueron prometidas, así como tampoco halló que las personas que diseñaron el concurso hubieran tenido alguna vez la intención de entregar esos premios.

“Está claro por las imágenes compartidas con nosotros por CNN que los recursos de nuestro juego eran apropiados y fueron mal utilizados en promociones de terceros sin nuestro permiso”, dijo Niantic, la empresa que fabrica a Pokémon Go, en un comunicado entregado a CNN.

“Es importante anotar que Pokémon Go, como plataforma, no fue usada y no puede ser usada para compartir información entre usuarios en la aplicación, así que nuestra plataforma no fue utilizada. Este ‘concurso’ requería que la gente tomara capturas de pantalla de su celular y las compartiera en otras redes sociales, no dentro del juego”, agregó la empresa.

La página de Tumblr que promovía el concurso ya no tiene publicaciones sobre la violencia policial en Estados Unidos y ahora parece estar concentrada en campañas propalestinas.

Tumblr le dijo a CNN que no puede confirmar que la misma gente que operaba la página sobre Black Lives Matter sea la que ahora opera la página con mensajes de apoyo a Palestina, citando la política de privacidad de la compañía. Y tampoco confirmó que esté investigando el potencial uso que los rusos pudieron darle a su plataforma antes, durante y después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En el mundo real

‘No nos disparen’ también trabajó para expandir su influencia más allá del mundo digital. Usó a Facebook –donde tenía más de 254.000 ‘me gusta’ en septiembre del 2016– para hacerle publicidad a por lo menos un evento del mundo real que aparentemente era parte del movimiento Black Lives Matter, en julio de 2016.

Y en junio de 2016, alguien que usaba la dirección de Gmail publicada como parte de la promoción del concurso de Pokémon Go contactó a Brandon Weigel, editor del periódico Baltimore City Paper, para promover una protesta en un tribunal donde debía aparecer un agente de policía involucrado en el arresto de Freddie Gray.

CNN también encontró que en enero pasado, alguien llamado Daniel Reed, quien se describió a sí mismo como “editor jefe” de ‘No nos disparen’ en Estados Unidos, le dio una entrevista a la ahora difunta Fundación de Prensa Internacional (IPF, por sus siglas en inglés), una página web en la que estudiantes y periodistas en prácticas solían publicar artículos.

El colaborador de IPF le confirmó a CNN que la entrevista fue vía correo electrónico y que jamás habló con “Reed” por teléfono. La dirección que “Reed” usó para la entrevista fue la misma que se usó para contactar a Weigel en Baltimore y estaba incluida en la promoción del concurso de Pokémon Go.

Las respuestas de “Reed” a las preguntas de IPF fueron enviadas en un documento de cuatros páginas de Microsoft Word y estaban escritas enteramente en inglés. Sin embargo, cuando CNN examinó los metadatos, apareció la palabra “Название”, que en ruso significa nombre, como parte de las propiedades del documento.

Según le dijeron a CNN dos expertos de ciberseguridad que revisaron los metadatos, es muy probable que el documento haya sido creado desde un computador o un programa que funciona con el ruso como idioma principal.

José Pagliery y Tal Yellin, de CNN, contribuyeron con este informe especial.