La actriz Rose McGowan acusa a Harvey Weinstein de violación

(CNN) - La actriz Rose McGowan acusó públicamente al productor Harvey Weinstein de violación este jueves.



McGowan hizo la acusación a través de Twitter, agregando su nombre a una creciente lista de mujeres que han acusado a Weinstein de estas actitudes criminales.

Ella es la cuarta mujer en hacer una acusación de violación contra Weinstein. The New Yorker ya había informado sobre otras tres denuncias de violación, presentadas por "exaspirante a actriz" Lucia Evans, la actriz italiana Asia Argento y una fuente anónima.

Al pedir un comentario a las acusaciones este jueves, una portavoz del magnate caído en desgracia dijo: "Cualquier acusación de sexo no consensual es denegada inequívocamente por el Sr. Weinstein".

En sus publicaciones, dirigidas al CEO de Amazon, Jeff Bezos, McGowan afirma que le contó al director de Amazon Studios sobre el incidente.

"@jeffbezos Le dije al jefe de tu estudio que HW me violó", escribió, usando las iniciales de Weinstein. "Una y otra vez se lo dije. Dijo que no había sido probado. Dije que yo era la prueba".

En varios otros tuits, McGowan llegó a decir que ella le "suplicó" a los estudios de Amazon para que tomaran medidas y acusó al equipo de ganar un "Oscar sucio". No está claro a qué película se refiere McGowan.

"Amo a @amazon pero hay putrefacción en Hollywood", escribió en un tuit. "@jeffbezos Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ponte de pie con la verdad".

Mucho acerca de los tuits de McGowan y su relación con Amazon Studios siguen sin estar claro. Amazon no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de CNNMoney. Un representante de McGowan dijo que no estaba disponible para una entrevista y no pudo responder de inmediato a una serie de preguntas.