Trump anuncia una nueva estrategia con Irán

(CNN) - El presidente de EE.UU. Donald Trump presentó su nueva estrategia para Irán este viernes, argumentando que el país "no está a la altura del espíritu" del acuerdo nuclear de Irán.





Las prioridades incluyen "sanciones adicionales al régimen para bloquear su financiamiento del terror" y "negar al régimen todos los caminos hacia un arma nuclear".

"Es importante destacar que Irán no está cumpliendo con el espíritu del acuerdo. Por lo tanto, hoy, en reconocimiento de la creciente amenaza planteada por Irán y luego de extensas consultas con nuestros aliados, estoy anunciando una nueva estrategia para abordar toda la gama de acciones destructivas de Irán. Primero, trabajaremos con nuestros aliados para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de los regímenes y el apoyo a los poderes terroristas en la región. Segundo, colocaremos sanciones adicionales al régimen para bloquear su financiamiento del terror. Tercero, abordaremos la proliferación de regímenes de misiles y armas que amenazan a sus vecinos, el comercio global y la libertad de navegación y finalmente negaremos al régimen todos los caminos hacia un arma nuclear ", dijo Trump.

Trump anunció que no podía certificar que Irán estaba respetando el acuerdo nuclear hoy día, según lo establecido en el acuerdo de 2015 aprobado por el Congreso.



"Entre otras condiciones, esta ley requiere que el presidente o su designado certifiquen que la suspensión de las sanciones, en el acuerdo es apropiado y proporcionado a la medida y otras medidas tomadas por Irán para terminar el programa nuclear. Según lo que propongo, estoy anunciando que no podemos ni vamos a hacer esta certificación", dijo Trump.



El presidente continuó diciendo que Estados Unidos "no continuará por un camino cuya conclusión predecible es más violencia y terror". Dijo que ha ordenado a su gobierno que trabaje con el Congreso y los aliados para abordar los "muchos defectos graves" del acuerdo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Donald Trump por su "valiente decisión" de no certificar el cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear. En un video publicado en la cuenta de YouTube del primer ministro poco después de la finalización del discurso de Trump, Netanyahu dijo: "El presidente Trump acaba de crear una oportunidad para solucionar este mal negocio, reducir la agresión de Irán y enfrentar su apoyo criminal al terrorismo".



A pesar de la oposición internacional a la decisión de Trump, Netanyahu instó a otros países a respaldar a Trump y agregó: "Es por eso que Israel acepta esta oportunidad, y es por eso que todo gobierno responsable y cualquier persona preocupada por la paz y la seguridad del mundo deberían hacerlo también".