El mercado puede darnos un buen susto en cualquier momento

(CNN Español) – Santiago Ulloa, fundador y socio de la firma We Family Offices, cree que el mercado puede darnos un susto en cualquier momento. Justamente, esta semana en GloboEconomía hablé con él acerca sobre qué esperar de este sector para el último trimestre de 2017. Y aunque de momento Santiago ve todo bien, insiste en que llevamos demasiado tiempo sin una marcha atrás: la sorpresa podría llegar en cualquier momento con algún tipo de "excusa".

“Llevamos en un mercado ‘Bull’ desde marzo de 2009, no ha habido ningún retroceso de los índices que superase el 10% desde hace más de veinte meses, y el último retroceso superando el 5% fue el que tuvimos con ocasión del Brexit”, explica Ulloa. Por eso, todo le hace pensar en que una marcha atrás resulta hasta deseable para corregir algunas valoraciones ya un poco disparadas.

Sin embargo, los récords se suceden y la mayoría de analistas creen que podemos seguir así por más tiempo. Ulloa no descarta en absoluto ese escenario optimista, pero por aquello de ser prudente, recomienda dejar una parte en liquidez dentro de cada portafolio. Precisamente, en caso de que esa marcha atrás se produzca, “porque entonces sí que habrá oportunidades”.

La postura de Santiago Ulloa es ciertamente conservadora y prudente. Y si bien él mismo reconoce que el escenario económico puede seguir aguantando el tirón optimista de los mercados perfectamente, un poco de preparación o de dejar algo de munición en la retaguardia no es mal consejo... por lo que pueda pasar.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET