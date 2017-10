Italia o Suecia se perderán el Mundial Rusia 2018

(CNN) - El tetracampeón campeón del mundo, Italia, tendrá una complicada respesca a dos partidos con Suecia para lograr el pase a Rusia 2018, en el que sería su décimo quinto mundial consecutivo.

Era quizás el rival más difícil que le podría haber tocado, en un bombo que incluía a Irlanda del Norte, la República de Irlanda y Grecia.

Suecia, por su parte, no se clasifica para un Mundial desde 2006. Hasta la fecha suma 11 participaciones en este torneo.

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en la Eurocopa 2016, un partido que ganó Italia por 1-0 que le sirvió para terminar como primera de grupo y mandar a casa a la selección de Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic renunció al fútbol internacional después de ese torneo.

Los otros emparejamientos de los partidos de repesca, que se disputarán entre el 9 y 14 de noviembre, son:

Dinamarca 🇩🇰 vs 🇮🇪 República de Irlanda

Croacia 🇭🇷 vs 🇬🇷 Grecia

Irlanda del Norte vs 🇨🇭 Suiza