Familia no puede confirmar que cuerpo hallado en el río Chubut sea el de Santiago Maldonado

Sin embargo ello "no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo"

(CNN Español) - El perito de parte de la familia de Santiago Maldonado, Alejandro Incháurregui, afirmó esta miércoles que el cadáver hallado el martes en el río Chubut tenía en su ropa guardada "el DNI que corresponde" al tatuador desaparecido desde el 1 de agosto.

Sin embargo, indicó en una conferencia de prensa que ello "no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo".

La familia de Maldonado dijo, por su parte, que no pueden confirmar si el cuerpo hallado es del joven desaparecido.

“Hasta ahora no podemos confirmar si el cuerpo es de Santiago o no”, dijo Sergio Maldonado, hermano de Santiago, al tiempo que no descartó que el cadáver hallado 78 días después de la desaparición del joven haya sido “plantado”.

“Yo no puedo decir si es Santiago o no porque no lo puedo identificar, a pesar de que tiene algunos objetos personales”, agregó el hermano del joven artesano, quien remarcó que “algunas prendas -del cuerpo hallado- pude reconocer”.

En ese sentido, agregó que hasta que no “esté cien por ciento seguro de que se el cuerpo de Santiago lo voy a seguir buscando”.

En conferencia de prensa, las autoridades insistieron en que no podían confirmar que pese a los rumores de que el cuerpo hallado era de un hombre y que sus ropas parecían a las que los testigos aseguran que tenía Maldonado cuando desapareció, se trataba de él.

A través de un comunicado, la Fiscalía dijo el día anterior que los restos fueron encontrados por buzos tácticos de la Prefectura Naval durante las labores de búsqueda del joven tatuador desaparecido desde el 1 de agosto. Sin embargo, en ese momento aclaró que "se desconoce la identidad" del cuerpo encontrado.

Los restos habrían sido hallado enganchado a ramas de los sauces y sumergido en el río, según la agencia de noticias argentina Télam. Por su parte, la Fiscalía informó que el cuerpo se halló a unos 300 metros del epicentro del conflicto que se desarrolló en agosto y tras el cual Maldonado desapareció.