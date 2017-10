Evita peleas con tus compañeros de cuarto por dinero, con estos sencillos pasos

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) - Compartir departamento con amigos o desconocidos es, para muchos, el paso hacia la independencia y la posibilidad de salir de casa de sus padres. Pero también es un reto, sobre todo si no conoces sus hábitos financieros y forma de administrarse. Sin embargo, existen ciertas claves para mejorar la relación.

El ahorro de gastos, la opción de rentar alguna vivienda más grande, tener compañía y la inversión del tiempo en hobbies son algunas de las ventajas que tiene vivir con alguien, señala Pamela Olvera, cofundadora de Dada Room, plataforma para encontrar 'roommates' y departamento en América Latina.

Pero también existen algunos retos en caso de no conocer financieramente al vecino de la habitación de al lado. Para no caer en estas situaciones, es muy importante averiguar cuáles son sus hábitos y manías, platicar antes y decir cuáles son los gastos en común, aconseja Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista y fundadora de la plataforma de educación financiera del mismo nombre.

Las claves para lograr una eficiencia financiera entre 'roomies' y evitar discusiones, según las especialistas consultadas, son las siguientes:

Dialoga y planea

La comunicación entre compañeros de vivienda es importante ya que así se conocerán, llegarán a acuerdos y podrán dividir la renta, quehaceres, mantenimiento, Netflix, la despensa y los servicios de manera equitativa.

Sé realista

Los ingresos no se pueden malgastar sólo por querer vivir en un vecindario de moda o por querer comprar los muebles más caros de toda la tienda. Es indispensable ser realista con el dinero que se tiene y dividirlo en los diferentes pagos.

Renta

Distribuir el monto de la renta entre el número de 'roomies' es la forma más efectiva. Es importante llevar un registro de lo pagado y cuándo se tiene que volver a liquidar este gasto. Esto ayudará a tener una mejor administración del dinero.

Casa limpia

Ayudar en las tareas del hogar es una obligación de todos, pero también el ahorro y cooperación para comprar productos de limpieza e higiene personal. Dividir cuentas al final es una opción o también que cada uno compre algunas de las cosas necesarias.

Reglas en la casa

Un calendario con la división de labores para pagar cuentas suele ser una solución y evitar peleas. Cada mes se puede turnar a una persona para pagar el internet, otro mes el agua y el siguiente mes el gas, así para todos los roomies.

Comida y gas

Si vais a comer juntos o tenéis los mismos gustos culinarios, una forma sencilla de ahorrar gastos en comida es cocinar para todos. En caso de que no sea así, es posible llegar a un convenio para que quien cocine más pague un monto mayor de gas al final del mes.

Aunque eso también puede llevar a que se cuente quién tarda más en la ducha... La opción más sencilla puede resultar compartir los gastos entre todos sin importar quién usó más ese mes.

Contrato

Además del contrato con el arrendador del departamento o casa, puede ser buena idea tener un contrato entre 'roomies', donde se repartirán todas las tareas del nuevo hogar, cuentas y reglas de convivencia.Y si lo estás pensando, no, no hace falta caer en la minuciosidad del documento entre Leonard y Sheldon en la serie The Big Bang Theory para lograr una buena convivencia.