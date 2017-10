¿Por qué cuidar la Tierra es una apuesta ganadora?

(CNN Español) – Cuidar la Tierra –el medio ambiente, la naturaleza– es una apuesta ganadora de la que cada vez menos personas duda. Y quienes lo hacen "casi siempre es porque tienen intereses directos en las viejas industrias y energías contaminantes del pasado”, me dijo contundentemente Jose Manuel Entrecanales, presidente de la empresa Acciona, esta semana en GloboEconomía. Una voz que estábamos buscando tener en el programa.

Acciona es líder global en infraestructuras sostenibles y desarrollo de energías limpias. Se trata de una tradicional compañía de ingeniería e infraestructuras que el apostó a otro tipo de desarrollos. Su éxito es reconocido. Justamente, queríamos tener en GloboEconomía la voz de la empresa privada en este tema: hemos hablado antes con activistas y expertos, pero es importante escuchar la visión de los empresarios.

De hecho, como dice Entrecanales son ellos los que "ven en las actuaciones vinculadas con las nuevas tecnologías verdes, una fuente de negocio”. Y asegura que “las energías renovables hemos ganado en los últimos años la batalla de los costes”.

Denominado por los mercados y la prensa como un "ecoguerrero corporativo", Entrecanales tiene una aproximación exigente y ambiciosa sobre cómo deberían ser los niveles de sostenibilidad de las compañías. Es un empresario apasionado y exitoso.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET