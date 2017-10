Trump envía un cheque a la familia de un soldado muerto en combate en medio de polémica

The Washington Post reportó que Trump no había cumplido la promesa de enviarle 25.000 dólares a la familia de un soldado muerto en Afganistán

(CNN) - El presidente de Estados Unidos Donald Trump envió un cheque personal por 25.000 dólares a la familia de un soldado caído en combate, el mismo día que The Washington Post reportara que él le había prometido al papá del soldado una donación personal el pasado mes de junio pero hasta el momento dicho dinero no había llegado.

Un funcionario de la Casa Blanca le confirmó a CNN que el presidente envió un cheque personal este miércoles a la familia del capitán del Ejército Dillon Baldridge, de 22 años, que murió en junio en afganistán. Baldridge, de 22 años, fue enviado a Afganistán en octubre de 2016 y estaba alistándose para regresar en agosto. Era originario de Youngsville, Carolina del Norte

Según The Washington Post, Trump llamó a Chris Baldridge en junio, semanas después de que su hijo muriera. Durante la llamada, reportó el Post, Trump le ofreció 25.000 dólares y dijo que instruiría a su equipo para que estableciera una página para recolectar fondos para la familia.

“El cheque fue enviado”, le dijo a CNN Lindsay Walters, portavoz de la Casa Blanca, este miércoles. “Es desagradable que los medios estén tomando algo que debería ser reconocido como un gesto generoso y sincero, que fue hecho de manera privada por el presidente, y lo esté usando para avanzar en la agenda sesgada de los medios”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders le dijo a CNN que fue un cheque personal de Trump.

El momento en el que llegó la donación de Trump generó preguntas pues The Washington Post publicó el miércoles que los funcionarios de la Casa Blanca se habían negado a discutir el tema en detalle, pero más adelante dijeron que el cheque había sido enviado.

“‘Voy a darte un cheque de mi cuenta personal por 25.000 dólares’ y quedé anonadado”, le dijo Baldridge al Washington Post sobre su conversación con Trump. “No podía creer que estuviera diciendo eso, y hubiera querido haber grabado eso porque el hombre dijo eso. Él dijo ‘Ningún otro presidente ha hecho antes algo como esto’, y dijo ‘voy a hacerlo’”.

Un portavoz de la Casa Blanca, hablando en condición de anonimato, dijo que el cheque ha estado “en proceso” desde la conversación del presidente con el padre.

“El presidente ha hecho seguimiento personalmente varias veces para asegurarse de que el cheque haya sido enviado. Como se dijo anteriormente, el cheque ya se envió”, dijo el portavoz.

Cuando se le preguntó por qué pasó tanto tiempo para enviar el dinero, el portavoz agregó: “Hay un proceso sustancial que puede involucrar múltiples agencias cada vez que el presidente interactúa con el público, especialmente cuando se transmiten fondos personales. En esta situación estuvieron involucradas otras agencias”.

El portavoz no dijo qué agencias estuvieron involucradas en el proceso.

La revelación de la promesa de Trump con Baldridge llega en medio de una polémica sobre cómo el presidente le dio las condolencias a la viuda de un soldado que murió en una emboscada en Níger.

Trump llamó a Myeshia Johnson este martes y, según la representante demócrata Frederica Wilson, el presidente dijo que el hombre que murió “Él sabía en lo que se metía, pero supongo que aún así duele”.

Trump negó haber dicho eso.

“No dije lo que la congresista dijo. No lo dije para nada”, les dijo Trump a los reporteros durante una reunión sobre la reforma tributaria este miércoles. “Ella sabe eso. Y ahora no lo está diciendo. No dije lo que ella dijo”.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca está lidiando con las declaraciones de Trump de que el presidente Barack Obama no llamó a las familias de los héroes de guerra durante su presidente y sugiriéndoles a los periodistas que le pregunten a su jefe de personal, el general retirado John Kelly, si Obama lo llamó luego que su hijo muriera en Afganistán.

El hijo de Kelly, Robert, murió cuando pisó una mina antipersonal en Afganistán en 2010. Kelly, un general retirado de cuatro estrellas de la marina, era teniente general en ese momento.

- Jeremy Diamond de CNN contribuyó con este reporte.