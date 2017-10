Ed Sheeran habla con sinceridad sobre abuso de sustancias y su accidente

(CNN) - Ed Sheeran habla francamente sobre cómo el abuso de sustancias fue un factor en su vacío músical.

Según The Daily Mail, Sheeran se sentó recientemente con el presentador de televisión, Jonathan Ross, para hablar sobre su accidente y cómo logró evitar el lado oscuro de la fama.

LEE: Ed Sheeran fue atropellado en su bicicleta

Sheeran dijo que después de que recientemente estrelló su bicicleta, ni siquiera se dio cuenta de que se había roto los brazos en diferentes partes.

"El caso es que, cuando sucedió, me levanté y dije: 'Eso me dolió' y luego monté hasta el bar", indicó Sheeran. "Fui a casa, me fui a dormir y luego me desperté a las cinco de la mañana con mucho dolor. Y luego fui al hospital".

Esto resultó en la cancelación de los espectáculos para el tramo asiático de su gira mundial, pero Sheeran dijo que los doctores le dijeron que si no se tomaba el tiempo de recuperación, nunca podría volver a tocar la guitarra.

El músico, de 26 años, ha dicho que ha reducido un poco el consumo de alcohol, lo que le ayudó a perder algunas libras.

Sheeran agregó que hacerse famoso también lo expuso a cosas más difíciles.

"Todos los escollos sobre los que la gente lee, simplemente me encontré colándome en todos ellos", contó. "Más que nada, abuso de sustancias".

El cantante de "Shape of You" dijo que tomó medidas para lidiar con la tentación.

"Nunca toqué nada", dijo Sheeran. "Empecé a meterme en eso y, por eso, fue que me tomé un año y me desconecté".

La música lo ayudó, comenta Sheeran.

"Me centré en el trabajo y no puedo trabajar bajo la influencia", añadió. "No puedo escribir canciones bajo la influencia, no puedo actuar bajo la influencia, así que entre más trabajaba, menos [sucedía eso] ".

La estrella también le dio crédito a su novia Cherry Seaborn por ayudarlo a mantenerse por el buen camino.

"Al comienzo es divertido, todo incia como una fiesta y luego lo haces por tu cuenta y no lo es, así que fue una llamada de atención y tomarme un año sabático", dijo Sheeran. "Me he rencontrado con una chica con la que fui a la escuela secundaria y ahora vivimos juntos y creo que fue una gran ayuda para mí".

El episodio de "The Jonathan Ross Show" con Sheeran sale al aire este sábado.