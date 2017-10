Caso Maldonado: "Es Santiago", dice su hermano

(CNN Español) - El hermano de Santiago Maldonado dijo que el cuerpo hallado esta semana en el río Chubut corresponde al del joven tatuador argentino, desaparecido desde el 1 de agosto.

No obstante, las autoridades argentinas aún no lo han confirmado oficialmente.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, declaró este viernes que se trata de su hermano. "Es Santiago", dijo a la salida de la morgue judicial tras advertir que lo pudieron cerciorar por sus tatuajes.

CNN tampoco ha podido confirmar de forma independiente que el cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado.

Fatal desenlace

El pasado martes 17 de octubre, la Fiscalía de Argentina confirmó el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut durante un rastrillaje en busca de Santiago Maldonado.

A través de un comunicado, la Fiscalía dijo que los restos fueron encontrados por buzos tácticos de la Prefectura Naval durante las labores de búsqueda del joven tatuador desaparecido desde el 1 de agosto. Sin embargo, aclaró en ese momento que se desconocía la identidad del cuerpo encontrado.

Los restos fueron hallados entre ramas de los sauces y sumergido en el río, según la agencia de noticias argentina Télam. Por su parte, la Fiscalía informó que el cuerpo se halló a unos 300 metros del epicentro del conflicto que se desarrolló en agosto y tras el cual Maldonado desapareció.

El rastrillaje, que se desarrolló en medio de las labores de búsqueda, fue propuesto por la fiscal Silvina Ávila y el nuevo juez del caso, Gustavo Lleral. De hecho, empezó el mismo martes en que fue hallado el cuerpo.

La desaparición

Maldonado desapareció el 1 de agosto, luego de que la Gendarmería Nacional desalojara por la fuerza una protesta en la que participaba. Era un corte de una ruta por parte de una comunidad mapuche, un pueblo originario del sur de la Argentina, en la provincia sureña de Chubut, que reclamaba la liberación de uno de sus líderes.

Familiares y testigos aseguran que Maldonado fue visto por última vez el martes 1 de agosto mientras intentaba huir del operativo que Gendarmería realizó en el lugar y por eso responsabilizan a esa fuerza de seguridad federal.

"Yo no he tenido ninguna conversación con nadie, solo he visto de fotos y nada más, nadie se acercó a mi casa, nadie fue a abrazar a mi mamá que está desesperada llorando", aseguró una semana después de la desaparición Sergio Maldonado, hermano de Santiago, durante una marcha realizada el lunes en Buenos Aires frente al Congreso, que terminó con un enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y la policía.