Lupita Nyong'o comparte su historia sobre Weinstein para terminar con la 'conspiración del silencio'

"Me dijo que no fuera tan ingenua. Si quería ser actriz, tenía que estar dispuesto a hacer este tipo de cosas".

Lupita Nyong'o escribió un artículo en el New York Times sobre su experiencia con Harvey Weinstein

(CNN) - La actriz ganadora del Oscar Lupita Nyong'o también tiene su historia sobre Harvey Weinstein. Y la ha compartido con la esperanza de contribuir a acabar con lo que ella llama en un artículo de opinión en The New York Times una "conspiración de silencio".

En su artículo, Nyong'o relata varios encuentros con Weinstein, a quien conoció cuando todavía era estudiante en la Escuela de Drama de Yale. Dos de sus reuniones guardan semejanza con otras versiones que han dado más de 40 mujeres que acusaron a Weinstein de comportamiento inapropiado, que va desde el acoso sexual hasta la violación.

A través de una portavoz, Weinstein ha "negado inequívocamente" todas las acusaciones de sexo no consensual.

Nyong'o escribe sobre un incidente que tuvo lugar después de que la invitaran a una proyección de una película en la casa de Weinstein, donde dijo que iban a ver una de las películas de su competidor con su familia.

Una vez en su casa, Nyong'o afirma que Weinstein la llevó a un dormitorio y le ofreció darle un masaje. Ella lo rechazó.

"Al principio pensé que estaba bromeando. No lo estaba", escribió. "Por primera vez desde que lo conocí, me sentí insegura".

Para salir de la situación, ella se ofreció a darle a él un masaje.

"Me permitiría a mí tener el control físico, saber exactamente dónde estaban sus manos en todo momento", escribió.

Cuando Weinstein le dijo que quería quitarse los pantalones, Nyong'o dijo que la "incomodaría muchísimo". Se dirigió hacia la puerta y se fue.

"No sabía muy bien cómo procesar el incidente del masaje. Pensé que había sido inapropiado e innecesario, pero no abiertamente sexual", escribió. "Aunque el incidente con Harvey me hizo sentir incómoda, pude explicarlo y justificarlo, y dejarlo como un momento incómodo".

Con su graduación en el horizonte y su carrera posiblemente en juego, Nyong'o dijo que "no sabía cómo proceder sin poner en peligro mi futuro. Pero sabía que no aceptaría más visitas en espacios privados con Harvey Weinstein".

Su siguiente encuentro con Weinstein fue en un ambiente grupal, sin la incomodidad que había experimentado antes, y la tranquilizó lo suficiente como para aceptar otra invitación de Weinstein, escribe Nyong'o.

Habían planeado cenar después de una proyección, pero allí, alega, Weinstein expuso sus expectativas con claridad.

"Antes de que llegaran los aperitivos, él anunció: 'Vamos al grano. Tengo un cuarto privado arriba donde podemos acabar la cena'", escribió. "Me quedé atónita ... Me dijo que no fuera tan ingenua. Si quería ser actriz, tenía que estar dispuesto a hacer este tipo de cosas".

Ella se negó y rápidamente él le dijo que podía irse. Antes de marcharse, escribe N'yongo, le preguntó a Weinstein si estaban "bien".

Ella dice que él contestó: "No sé tu carrera, pero tú estarás bien".

"Lo sentí como una amenaza y un consuelo al mismo tiempo, de qué, no estaba segura", escribió.

Nyong'o cuenta que vio a Weinstein más de un año después, y dijo que estaba "avergonzado" de sus acciones previas.

"Pero me prometí en silencio que nunca más trabajaría con Harvey Weinstein", relató.

La actriz dijo que desearía haber sabido "que había mujeres en la industria con las que podría haber hablado".

"Los números son poderosos. Agradezco a las mujeres que han hablado y me han dado la fortaleza para revisitar este desafortunado momento de mi pasado", escribió.

La actriz agregó: "Aunque hayamos tenido que sufrir la impotencia a manos de Harvey Weinstein, al hablar, al hablar y al hablar juntos, recuperamos ese poder. Y esperamos lograr que este tipo de comportamiento depredador desenfrenado como un comportamiento aceptado en nuestra industria muera aquí y ahora".