Tarantino se disculpa por guardar silencio sobre los presuntos abusos de Harvey Weinstein

(CNN) - Quentin Tarantino, el famoso director y frecuente colaborador de Harvey Weinstein, dijo en una entrevista que había escuchado relatos de abusos por parte de Weinstein y lamentó no haber actuado al respecto.

"Sabía lo suficiente como para hacer más que lo que hice", dijo Tarantino a The New York Times en una historia publicada el jueves. "Había más que los típicos rumores, los chismes habituales. No era de segunda mano. Sabía que hizo algunas de estas cosas", declaró.

"Ojalá hubiera asumido la responsabilidad de lo que escuché", agregó. "Si hubiera hecho lo que debería haber hecho entonces, no tendría que haber trabajado con él".

En las últimas dos semanas, más de 40 mujeres han presentado denuncias de violación, acoso sexual o agresión desde que el New York Times publicó por primera vez un artículo que puso al descubierto décadas de presuntos abusos de Weinstein.

A través de un vocero, Weinstein ha negado "cualquier acusación de sexo no consensual".

El estudio de Weinstein ha distribuido o trabajado en algunas de las películas más famosas de Tarantino, incluyendo "Pulp Fiction", "Kill Bill", "Reservoir Dogs" y "Inglourious Basterds".

En su entrevista con el Times, Tarantino dijo que conocía algunas de las acusaciones contra Weinstein detalladas en informaciones publicadas por el Times y The New Yorker este mes.

Tarantino agregó que su conocimiento de al menos una acusación se remonta a 1995, cuando su entonces novia Mira Sorvino le dijo que Weinstein le hizo insinuaciones no deseadas.

En aquel momento, dijo Tarantino, pensó que se trataba de un incidente aislado.

"Pensé que a Harvey le atraía ella al estilo Svengali", dijo. "Al estar obsesionado con ella, se pasó de la raya horriblemente".

Con los años, Tarantino dijo que escuchó más historias sobre Weinstein. Comentó, por ejemplo, que sabía que la actriz Rose McGowan había llegado a un acuerdo con el productor.

Pero se quedó en silencio. "Lo atribuí a la imagen del típico jefe de los años 50 o 60 persiguiendo a una secretaria alrededor del escritorio", le dijo al Times. "Como si eso estuviera bien. Ahora me siento avergonzando".

Tarantino también hizo un llamado a Hollywood para que cambie su cultura, argumentando que los hombres han "tolerado" un "sistema estilo Jim Crow" que ha causado daño a las mujeres.

Weinstein está bajo tres investigaciones de autoridades en Nueva York, Los Ángeles y Londres. También fue despedido de la dirección de The Weinstein Co. y excluido de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Tarantino dijo que se puso en contacto con Weinstein tras el escándalo, pero Weinstein no respondió.