(CNN Español) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenaza con inhabilitar a los gobernadores de oposición que se rehúsen a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Durante su discurso en el evento de juramentación de la gobernadora electa del Estado Lara, Carmen Meléndez, Maduro lanzó fuertes críticas a la oposición.

Advirtió que “el que quiera ser gobernador, tendrá que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente. Se repetirán las elecciones y quedarán inhabilitados los candidatos que, aunque ganaron, no quisieron respetar la ley y la Constitución".

Las amenazas de Maduro parecen no ser en vano. Los cinco gobernadores electos de la oposición confirmaron que los Consejos Legislativos de los Estados en los que ganaron se han negado a juramentarlos. Esto luego de que se publicara en la Gaceta Oficial que los gobernadores deben subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. El decreto enumera la juramentación de los 18 gobernadores del oficialismo, pero líneas más abajo ordena lo siguiente:

“Se ordena a los Consejos Legislativos, como voceros de la población del estado en cada uno de sus ámbitos político territoriales, proceder a la juramentación de cada gobernadora o gobernador electo antes de ocupar el cargo, de conformidad con la Constitución vigente de cada Estado. En dichos actos estarán acompañados por las y los Constituyentes de cada Estado. Los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente”.

Ante el decreto presidencial, la oposición sostiene que lo constitucional es ser juramentado ante los consejos legislativos regionales o en segunda instancia, ante el juez rector de cada una de las jurisdicciones. Esa es la tesis de uno de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos Allup.

Tras las polémicas elecciones regionales en Venezuela, donde el oficialismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, la oposición continúa denunciando fraude electoral en varios estados.

Este viernes, el excandidato a Gobernador por el Estado Bolívar, Andrés Velásquez, denunció una vez más fraude electoral en su estado. Durante una rueda de prensa, Velásquez afirmó tener pruebas que constatan su denuncia y advirtió que las presentará ante el Consejo Nacional Electoral para exigir la corrección de los resultados.