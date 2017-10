Actriz de ‘Sex and The City’ Kim Cattrall dice que "nunca" ha sido amiga de sus compañeras de serie

Kim Cattrall dice que cerró el capítulo como Samantha Jones en Sex and the City

Definitivamente, no habrá otra secuela de Sex and The City.

Kim Cattrall, que interpretó a Samantha Jones en la larga y exitosa serie de HBO, no se mostró muy amigable con el resto de sus compañeras de la serie.

“Nunca hemos sido amigas”, dijo Cattrall en una entrevista con Piers Morgan emitida este lunes en ‘Life Stories’. “Hemos sido colegas y de alguna manera, es un lugar muy saludable, porque entonces tienes una línea clara entre tu vida profesional y tu relación y tu vida personal”.

La serie, que salió del aire en 2004, giraba en torno a Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker, y su grupo de amigas, mientras navegaban por la vida y el amor en la ciudad de Nueva York.

Hubo dos secuelas, en 2008 y 2010.

Cattrall ha recibido críticas de los aficionados, que la culpan de que se haya cancelado Sex and the City 3.

Esto se intensificó el mes pasado cuando Parker le dijo al diario Extra que estaba decepcionada de que no hubiera otra película.

“Teníamos esta hermosa, divertida, desgarradora y alegre historia”, declaró ella. “No solo es decepcionante que no podamos contar la historia y que tengamos esa experiencia, sino más aún para esa audiencia que claramente quería otra película".

“Aquí es donde critico a la gente de Sex and the City, y específicamente a Sarah Jessica Parker: pudo haber sido mucho más agradable”, le dijo Cattrall a Morgan. “Creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema”.

Y sobre por qué Cattrall no regresó al rol de Samantha, la actriz dijo a Piers Morgan que “tomó una decisión difícil en mi vida para terminar un capítulo y empezar otro”.