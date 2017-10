Actriz dice que Harvey Weinstein la violó y la invitó a hacer un trío

(CNN) - Una actriz que habría aparecido en más de 50 producciones de cine y televisión asegura que Harvey Weinstein la violó en su habitación de hotel en 2008 e intentó involucrarla en un trío en una fecha posterior.

Natassia Malthe ofreció, junto a su abogada Gloria Allred, una rueda de prensa este miércoles en la que detalló sus interacciones con Weinstein a lo largo de los años.

LEE: Rose McGowan acusa a Harvey Weinstein de violación

Malthe dijo que conoció a Weinstein en Londres durante los Premios de la Academia Británica de Cine en 2008. Ella era portavoz de la compañía de electrónica LG, y se tomó una foto con Harvey Weinstein en la fiesta después del evento, como dice que hizo con muchas celebridades esa noche.

Weinstein le preguntó en qué hotel se hospedaba y Malthe se lo contó. En medio de la noche, ella dice que fue sorprendida y despertada por los repetidos golpes en la puerta de su habitación de hotel.

"Abre la puerta, Natassia Malthe, es Harvey Weinstein", sostiene que escuchó

Ella estaba mortificada y humillada, sostuvo: había muchas personas de la industria que se quedaban en el hotel y le preocupaba que todos podrían pensar que se estaba acostando con él.

Malthe abrió la puerta y dice que Weinstein irrumpió en su habitación. La ropa que llevaba lucía desordenada y su cara no se veía bien, relató.

Él se quitó los pantalones y se sentó en la cama, continuó Malthe.

Ella aseguró que sintió pánico y se preguntó qué debía hacer.

Luego, Weinstein habló sobre varias actrices de la lista top que, según dijo, se había acostado con él, explicó Malthe. También señaló que ellas llegaron a donde estaban porque tuvieron sexo con él.

Todos los ganadores del Oscar le agradecieron el premio porque él lo había hecho posible, le habría dicho el productor a Malthe.

Weinstein dijo que también podría conseguirle un papel, continuó Malthe.

Luego sacó su pene y se comenzó a masturbar, agregó la actriz.

Weinstein le pidió sexo oral y ella le dijo que no hacía eso.

"Estaba sentada en la cama hablando con Harvey cuando me empujó hacia atrás y se abalanzó sobre mí”, relató. "No fue consensuado".

"Me quedé quieta y cerré los ojos y solo quería que terminara", agregó. “Hice como si estuviera muerta”.

Después del sexo, Malthe dice que Weinstein se masturbó y eyaculó.

Se puso los pantalones y abandonó apresuradamente la habitación de su hotel, indicó ella.

El día después de este incidente, Weinstein envió un guión para el musical Nine al hotel de ella.

Después de regresar a Los Ángeles, Weinstein me llamó y me pidió que organizara una reunión con Rob Marshall, director de Nine, para un papel, indicó Malthe.

Ella sostiene que estaba muy incómoda por lo que Harvey había hecho, pero decidió presentar una audición de baile.

Bailó frente a Marshall y Weinstein y luego Marshall le dijo que necesitaba practicar con un entrenador de baile y un entrenador de voz. Malthe explica que entendió que si ella hacía el entrenamiento, tendría un papel en la película.

Malthe dice que comenzó el entrenamiento y un día, Weinstein le pidió que se reuniera con él en su hotel para hablar sobre la película.

Cuando ella llegó a la suite del hotel, Harvey entró a la habitación con una bata puesta, se quitó la ropa y había otra chica, quien se quitó la ropa y comenzó a practicar sexo oral con Weinstein, reató Malthe.

Weinstein dejó claro que quería que Malthe se uniera, indicó la actriz, pero ella se negó y tanto Weinstein como la otra chica se rieron de ella.

Según Malthe, ella se fue del lugar y después llamó a Weinstein y le gritó por haberla puesto en ese sufrimiento.

Señaló que su papel en la película no valía lo que Weinstein quería que ella hiciera a cambio y que el productor se enojó y la calificó de "ingrata".

Entonces, dice ella, dejó las lecciones de danza y de canto y renunció a la posibilidad de estar en la película.

"Sentí que mis sueños se habían destrozado", señaló.

Malthe dice que decidió hablar porque sus amigos más cercanos la animaron a hacerlo, pero además agregó otras razones.

"Lo hago también por mi pequeño hijo de tres años, para que él entiende cómo respetar y tratar a las mujeres. Y para las innumerables niñas que nunca deberían experimentar lo que yo viví", aseguró Malthe. "Y para todas las mujeres que vinieron antes que yo y después de mí, tratando de triunfar en Hollywood".

Durante la conferencia de prensa, Allred propuso que la Compañía Weinstein creara un "fondo sustancial" para compensar a las víctimas de Harvey Weinstein.

Weinstein aún no ha comentado sobre las acusaciones de Malthe.

Más de 40 mujeres han acusado a Weinstein de comportamientos inapropiados, que van desde el acoso sexual hasta la violación. A través de una portavoz, Weinstein "negó inequívocamente" todas las acusaciones de violación.

Weinstein ha rechazado las acusaciones de conductas no consentidas, pero admitió haber tenido un comportamiento inapropiado y se disculpó por causar dolor.

La compañía lo despidió y más tarde él renunció a la junta directiva.

El pasado jueves, el Departamento de Policía de Los Ángeles se convirtió en el tercer departamento de policía en confirmar una investigación abierta sobre las acusaciones contra Weinstein.

La policía en Nueva York y Londres también están investigando.

Weinstein no ha sido acusado de ningún crimen.