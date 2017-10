El magnate Richard Branson recomienda a los padres trabajar desde casa

NUEVA YORK (CNNMoney) - El emprendedor y temerario Richard Branson tiene un mensaje para los padres trabajadores que buscan pasar más tiempo con sus hijos: trabajen desde casa.

"Creo firmemente en la gente que trabaja desde casa. Motivo a nuestros colaboradores si quieren trabajar desde casa”, dijo el fundador del imperio Virgin en un nuevo episodio del podcast de CNN Boss Files con Poppy Harlow.

Así es como Branson balanceó el pasar tiempo con sus dos hijos, Holly y Sam (ahora mayores), mientras daba la vuelta por el mundo y dirigía su negocio.

Por supuesto, ser su propio jefe ayudó a hacerlo posible. Para muchos padres, trabajar desde casa no es una opción. Pero Branson, parece, está motivando a otras empresas a permitir a sus empleados esta flexibilidad.

Entre 2005 y 2015, el número de trabajadores que realizaron teletrabajo incrementó 115%, de acuerdo con un reporte de Global Workplace Analytics y FlexJobs. Eso se traduce en 3,9 millones de trabajadores, o casi 3% de la fuerza laboral de EU que trabajó desde casa al menos la mitad del tiempo en 2015.

Las nuevas tecnologías han facilitado que la gente trabaje remotamente.

Branson agrega que tener la mayor flexibilidad posible en donde laboras también puede hacer la diferencia para los padres trabajadores.

"Viví en una casa flotante cuando mis hijos eran pequeños”, recuerda. “Estaba creando Virgin. Ellos estaban jugando. Cambiaba un pañal y luego estaba en el teléfono. Así que sospecho que veré más de mis hijos y familia que casi cualquier otro padre”. Branson detalla numerosas experiencias con sus hijos a lo largo de su carrera de casi 50 años en su nuevo libro, descaradamente llamado Finding My Virginity (Encontrando mi virginidad).

Ahora abuelo de cuatro, Branson señala que “lo más importante, al final de la vida, es tu familia y amigos”. Y eso, de acuerdo con Branson, significa que levantas el teléfono cuando tu hija llama desde la universidad para decirte sus calificaciones, aunque estés en un panel presentando en frente de miles de personas en California.

"Sabía lo emocionada que estaría por sus resultados, así que definitivamente iba a tomar la llamada. Pero ella también logró que 10,000 personas le aplaudieran”, recuerda Branson con una sonrisa.

Branson dice que sus hijos no solo han heredado su apetito de viaje, sino también su apetito por los riesgos. En octubre de 2008, Branson y sus hijos se propusieron romper el récord mundial del cruce más rápido del Océano Atlántico en una lancha.

"Ninguno de nosotros era consciente de lo peligroso que era el viaje”, escribe Branson en su libro. Un huracán se había formado detrás de ellos. Viendo la mirada de preocupación en el rostro de sus hijos, Branson y el equipo abandonaron la misión y se dirigieron a Bermuda en su lugar.

Nada de esto le parece a su esposa desde hace 40 años, Joan. Antes de que Branson salga para realizar otra hazaña desafiante de la muerte, Joan con frecuencia le dice: “Si mueres es tu culpa y no voy a ir a tu funeral”, recuerda.

"Ella me hace firmar un pedacito de papel que dice que la isla es suya si no regreso”, bromea Branson. (La isla Necker es la isla privada de Branson en las Islas Vírgenes Británicas). “Ella no es nada tonta”.

Branson no ha perdido su apetito de aventura, ni sus dos hijos. Su única condición es que insiste en salir con ellos en cualquiera de sus aventuras extremas. “Pobre Joan ahora nos tiene que ver a los tres saliendo en grandes aventuras”, dijo.

Una aventura muy personal que planea compartir con Holly y Sam será un viaje al espacio en el VSS Unity de Virgin Galactic. "Puede que ellos no vengan en el primer vuelo, pero definitivamente lo harán muy pronto”, dijo.

¿Eso cuándo será?

Por primera vez desde el choque fatal de 2014 del SpaceShipTwo de Virgin Galactic durante un viaje de prueba, Branson establece el cronograma sobre cuando espera que llegue al espacio el primer viaje oficial de la compañía: 16 semanas. “Tal vez en seis meses a partir de ahora, estaré en el espacio”, estima Branson. “Y entonces, para finales del próximo año, con suerte, tendremos nuestra licencia para comenzar a llevar gente allá arriba”.

La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de EU estimó que la causa del choque de 2014 fue un error del piloto.

"Los clientes de pago comenzarán a volar en el VSS Unity cuando inicie el servicio comercial en Spaceport America en Nuevo México", dijo un representante de Virgin a CNNMoney.

Branson ha estado desarrollando Virgin Galactic por los últimos 10 años. Alcanzar el espacio marcaría la cúspide de su imperio Virgin.

"Creo que cada una de las empresas de Virgin culminan en Virgin Galactic, y con suerte, será la empresa de Virgin que creo que hará más orgullosos a todos los que trabajan con Virgin”, dijo a Harlow.