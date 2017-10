Ana Frank y la lucha del fútbol italiano para desterrar el antisemitismo de sus estadios

(CNN) - Fue un incidente que condujo a una condena generalizada.

El domingo, durante un partido de fútbol en Europa, los fanáticos del club italiano Lazio colocaron calcomanías alrededor del estadio Olímpico de Roma, representando a la víctima del Holocausto Ana Frank vistiendo camisetas del rival de la ciudad de Roma, con lemas antisemitas.

El líder de la comunidad judía de Roma, Ruth Dureghello tuiteó una foto de las calcomanías y escribió: “Estas no son las terrazas, esto no es fútbol, esto no es deporte. Expulsemos el antisemitismo fuera de los estadios”.

El presidente italiano Sergio Mattarella calificó el caso como “alarmante para nuestro país”, según se reportó ampliamente, mientras que los jugadores del Lazio vistieron una imagen de Frank en sus camisetas este miércoles, durante el calentamiento en el encuentro contra el Bologna, por la serie A.

En un comunicado en su sitio web, el presidente del Lazio, Claudio Lotito dijo que la medida demuestra el compromiso del club de combatir “toda forma de racismo y antisemitismo”.

Según el periódico italiano Gazzetta del Sport, Lotito también prometió que el club organizará un viaje anual para 200 fanáticos jóvenes a Auschwitz, donde más de un millón de personas fueron asesinadas en un campo de concentración nazi.

La policía italiana está investigando el incidente del domingo y utilizando las cámaras de seguridad del estadio ha identificado a unas 15 personas, dos de las cuales eran menores de edad. Todos se exponen posiblemente a cargos por incitar a la violencia racial.

Lectura de un extracto del diario

Frank era una adolescente judía nacida en Alemania que mantuvo un diario durante su escondite en la ocupación de Amsterdam, antes de ser asesinada en el campo de concentración Bergen Belsen en 1945.

“Estamos alarmados por estas expresiones antijudías, que son extremadamente dolorosas para aquellos que han experimentado las consecuencias de la persecución judía” se lee en un comunicado publicado en el sitio web de Ana Frank.

“Combatir el anisemitismo relacionado al fútbol es parte de nuestras actividades educativas. Nos complace ver a otros, incluyendo clubes de fútbol italianos, han expresado su indignación respecto a estas acciones”.

En respuesta al incidente del domingo en Roma, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció planes para guardar un minuto de silencio antes de los partidos de la serie A, B y C esta semana, mientras un pasaje del diario de Frank se lee a través de alto parlantes.

El extracto que se leerá dice: “Veo que el mundo se transforma lentamente en un desierto; escucho el inminente trueno que, algún día, nos destruirá a todos”.

“Siento el sufrimiento de millones. Y aún así, cuando miro al cielo, de algún modo siento que todo cambiará para mejor, que esta crueldad también terminará, que la paz y la tranquilidad volverá nuevamente.

En un comunicado, la IFGC dijo que este movimiento es parte de su compromiso “por la sociedad civil para que la gente joven particularmente crezcan con los valores correctos”.

“Nueva baja en el fútbol italiano”

Los fanáticos del Lazio que se hacen llamar “ultras” tienen antecedentes de comportamiento antisemita, mientras que el racismo sigue siendo un problema en el fútbol italiano.

En abril, el mediocampista ghanés Sulley Muntari dejó el terreno de juego durante un partido de alto nivel en Italia, luego de ser amonestado por denunciar el abuso de una sección de los fanáticos.

El académico Alberto Testa, que pasó tiempo con los fanáticos del Lazio y la Roma para su libro “Football, Fascismo and Fandom: The ultras of Italian football”, describió el incidente del domingo como una nueva baja en la historia del fútbol italiano.

Duda que el gesto del Lazio ayude a erradicar el racismo y antisemitismo en el país, cuestionando a la Cámara de Representantes que recién en septiembre de 2017 aprobó un proyecto de ley destinado a frenar la propaganda fascista.

“Es una gran enfermedad el racismo en la sociedad italiana”, dijo Testa a CNN Deportes.

“Son problemas culturales y son problemas conectados a cómo la sociedad se estructura. Es una situación compleja y cuando hablo acerca de esto digo que el estado en Italia, y no nos olvidemos que esta infiltración de la derecha es un problema en Europa, refleja lo que ocurre en la sociedad”.

“Si los políticos no condenan el racismo, si los medios de comunicación sigue usando expresiones racistas y tratan estos episodios como bromas, entonces nunca vamos a resolver este problema”.

“Sí, el Lazio ha reaccionado de manera contundente y es muy bueno que lo hayan hecho. Pero necesitamos enviar una fuerte señal de que esto no es aceptable. Ellos (los fanáticos culpables) deberían tener prohibida a entrada a los estadios de por vida”.

“Ana Frank no es solo un símbolo de la tragedia del holocausto sino también una niña. Esta es una nueva baja en la historia del fútbol italiano y del racismo”.

De acuerdo con un informe publicado en abril, el número de incidentes antisemitas en Estados Unidos en los primeros tres meses de este año fue 86% superior a lo registrado en igual periodo del año pasado.

Sin embargo, mientras que los casos de violencia y acoso contra los judíos aumentaron significativamente en Estados Unidos, se han reducido a nivel mundial de acuerdo a un reporte de Kantor Center.

Los casos de violencia contra los judíos a nivel mundial cayeron un 12% el año pasado, de 410 incidentes en 2015 a 361 en 2016, asegura el informe.