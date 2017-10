Soy negro y no voy a dejar de volar con American Airlines

Nota del Editor: Issac Bailey es miembro interino del consejo editorial de The Charlotte Observer y profesor de políticas públicas en Davidson College. Las opiniones expresadas en este artículo solo corresponden al autor.

(CNN) — Soy un hombre negro, pero la próxima vez que vuele no planeo evitar America Airlines, a pesar de la advertencia de viaje de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) dada a conocer esta semana sobre posible discriminación contra personas negras por parte de la aerolínea.

Es difícil sentirse alarmado por el aviso, dada la escasez de evidencia que la reverenciada organización de derechos civiles ha presentado hasta el momento y porque estamos viviendo en tiempos volátiles durante los cuales las preguntas raciales profundas acerca de la inequidad racial y otras formas de desigualdad están saltando por todas partes.

El aviso parece trivial por comparación. En momentos como estos, hay tanta banda ancha moral disponible, para destacar y combatir las equivocadas, donde podamos probarlas.

Por ejemplo:

— Buzzfeed recientemente reportó en un exhaustivo artículo periodístico que el exasesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien se mantiene como una figura prominente tratando de reformar el partido Republicano, supervisó un medio de comunicación, alega el artículo basado en correos electrónicos de Brietbart, frecuentemente utilizado por supremacistas blancos para escribir y modelar las historias leídas por millones.

— Nuestro presidente, no hace mucho, equiparó a los que combaten la intolerancia racial con supremacistas blancos, algunos de los cuales él, aparentemente, cree que son personas finas y decentes.

— Nikole Hannah-Jones, ganadora reciente del premio “genio” MacArthur, nos ha demostrado cómo la segregación racial en las escuelas es la peor que ha habido en la vida y que la resegregación está en el corazón de la brecha del rendimiento académico.

— Y Colin Kaepernick se mantiene desempleado de la Liga Nacional de Fútbol Americano por atreverse a crear conciencia sobre la injusticia y la mala conducta policial, incluso a pesar de las noticas de las cuestionables acciones policiales que continúan en aumento.

Todo esto ocurre mientras el secretario de Justicia Jeff Sessions está reactivando la guerra contra las drogas y retirando la supervisión sobre los departamentos de la policía, mientras el FBI ha creado el término “extremista de identidad negra”.

Esta lista está lamentablemente incompleta, porque es agotador tan solo tratar de recordar todas las alarmas que suenan diariamente. ¿Les mencioné que algunos seguidores blancos de Trump en Houston estuvieron agradecidos por la ayuda que recibieron tras el paso del huracán, pero no querían que sus hermanos americanos de piel oscura en Puerto Rico fueran tratados de manera similar? o que ¿tropas estadounidenses creen que el nacionalismo blanco es una amenaza a la seguridad nacional?

El director ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, tuvo un enfoque acertado del aviso, durante una conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre del año, este jueves. Dijo que estaba decepcionado, pero también admitió que toda empresa, sin importar cuán conciente sea, debe tomar en serio los temas de diversidad y la posible discriminación con seriedad, razón por la que, asegura, desea hablar con la organización de derechos civiles.

Me puse en contacto con la NAACP para conocer si había una razón convincente para el aviso que no conozca o si tienen más evidencia sobre un patrón de discriminación más amplia, pero no recibí una respuesta.

En un comunicado, el grupo dice que pasaron meses monitoreando incidentes inquietantes en los vuelos de American Airlines, incluyendo uno en el que la organización dice que un hombre negro fue removido del avión “solamente porque respondió a comentarios discriminatorios e irrespetuosos dirigidos a él por dos pasajeros blancos” y otro en el que movieron a una mujer negra de primera clase a otro asiento, aunque su acompañante blanca permaneció adelante.

El aviso del grupo dice, adicionalmente, que una mujer negra fue removida por quejarse con un agente sobre un inesperado cambio y que una mujer “afroamericana y su pequeño hijo fueron removidos de un vuelo desde Atlanta a la ciudad de Nueva York cuando la mujer (una estudiante de leyes de Harvard) le solicitó que el carro de su bebe fuera retirado de la zona de equipaje antes de desembarcar.

De ser verdad, esos pasajeros deben ser compensados. Pero incluso si ocurre, esos incidentes no se elevan a un nivel donde la organización más importante de derechos civiles del país deba sacar una advertencia nacional para personas negras.

Hay demasiados problemas apremiantes, de los cuales la NAACP está al tanto y trabajando para rectificar, incluyendo el rechazo a los perjudiciales cambios que involucran el alquiler justo, por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, para permitir que nos desviemos por lo que puede ser un puñado de malentendidos en los aviones.