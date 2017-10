El parlamento de Cataluña aprueba resolución para declarar la independencia

(CNN) - El parlamento catalán aprobó este viernes una resolución para declarar la independencia de Cataluña de España.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió "tranquilidad" tras la votación en el parlamento catalán. "El Estado Derecho restaurará la legalidad en Cataluña", dijo en Twitter.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017

En tanto, el Senado español se dispone a votar sobre los planes sin precedentes del gobierno central para tomar el control de la región autónoma este viernes, cuando la crisis por la búsqueda de independencia por parte de la provincia española llega a un momento definitivo.

Rajoy delineó los planes para disolver el parlamento catalán bajo un artículo de la Constitución nunca utilizado en el pasado, y prometió remover a los líderes electos de la región y convocar nuevas elecciones tan pronto como sea posible.

El Senado, en el que el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, debe primero aprobar las medidas propuestas bajo el Artículo 155 de la Constitución.

Hablando ante el Senado, Rajoy dijo que el estado de derecho había sido "pisoteado" en Cataluña y advirtió de la fractura de la sociedad. "Se deben tomar medidas excepcionales cuando no hay otra manera de volver a la normalidad", dijo.

Esas medidas "no son contra Cataluña, sino para evitar que Cataluña se abuse de Cataluña", dijo. "No para suspender la autonomía de Cataluña, sino para consolidarla; no para recortar derechos, sino para restaurar la legalidad. Lo que amenaza a Cataluña no es el Artículo 155, sino el comportamiento del gobierno de Cataluña".

En tanto, miembros del parlamento de Cataluña realizaron un debate este viernes en Barcelona, la capital regional, sobre el mejor camino a seguir.

El jueves, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, descartó un plan de convocar nuevas elecciones, en medio de desacuerdos con su propio partido y la presión de bandos opositores. En cambio, volvió a poner el balón en la cancha del parlamento regional, que debatió este viernes una propuesta "para formar la República Catalana como un estado soberano e independiente".

El primer borrador de la moción, la propuesta central de la independencia, fue presentado por los partidos independentistas Junts pel Sí y CUP, que tienen la mayoría en el parlamento.

El duelo entre Cataluña y el gobierno español comenzó cuando se realizó en la región un referéndum independentista el 1 de octubre, en desafío a una prohibición de la corte, Madrid calificó el referéndum de ilegal, pero los líderes catalanes dijeron que los resultados eran un mandato por la independencia, llevando a España a una de sus peores crisis política desde la restauración de la democracia en la década de 1970.